"L'addio dopo le minacce". L'ad Lina Souloukou lascia la Roma

Non c'è pace in casa Roma. Dopo l'esonero di Daniele De Rossi che ha fatto insorgere la piazza e l'arrivo in panchina Ivan Juric, questa mattina l'Amministratore Delegato del club giallorosso, Lina Souloukou, ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato.