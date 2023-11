Lazio-Feyenoord: ecco dove vederla e quali sono le formazioni

La Lazio di Maurizio Sarri ha un solo risultato a disposizione questa sera contro il Feyenoord: la vittoria. Dopo la brutta sconfitta subita in Olanda, infatt, i biancocelesti devono cercare il riscatto e i tre punti che gli permetterebbero di scavalcare di un punto proprio gli olandesi che al momento guidano il gruppo E con 6 punti davanti all'Atletico Madrid fermo a 5, fanalino di coda il Celtic con un solo punto che se la vedrà contro la squadra di Simone. Vigilia non facile per la Lazio che viene dalla sconfitta di campionato contro il Bologna con in testa anche il derby di domenica 12 contro la Roma di José Mourinho. In mezzo, però, c'è questa importantissima sfida contro il Feyenoord che dirà qualcosa di più sulle ambizioni europee dei ragazzi di Sarri.

Qui Lazio

Sarri alla vigilia ha presentato l'insidiosa sfida contro gli olandesi: " Noi cerchiamo sempre la vittoria, vogliamo fare sempre la partita. Ma voi vedete solo il risultato. A Bologna per 75 minuti abbiamo fatto una grande partita, ma non abbiamo concretizzato la mole di lavoro. I nostri attaccanti l’anno scorso a questo punto della stagione erano in totale a 16 gol, quest’anno 5-6, questo ci sta mancando. Non capisco perché stia accadendo, giochiamo allo stesso modo".

E ancora: "Siamo più forti dello scorso anno. Loro giocano con grande intensità, al limite del fallo tattico, e hanno una grande gamba. Dobbiamo muovere palla a grandissima velocità. Devo lanciare Kamada? Non è facile avere contemporaneamente in campo sia lui che Luis Alberto. Se sta bene gioca lo spagnolo. Domani mi aspetto che l'Olimpico sia un inferno. Chi non va in Champions la prossima stagione è nei guai".

Chiusura su Ciro Immobile: "Dobbiamo fare una scelta. O si scarica o si recupera. Io sono per recuperarlo a tutti i costi, perché per noi è troppo importante. Per noi lui è una risorsa infinita". La Lazio si schiererà con il consueto 4-3-3 con Provedel in porta, Lazzari a destra e Hysaj a sinistra con Patric e Romagnoli coppia centrale. A centrocampo Guendouzi-Vecino-Luis Alberto favorito su Kamada, tridente composto d Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Qui Feyenoord

Gli olandesi sono secondi in campionato a 7 punti dalla capolista Psv. Slot sceglie la migliore formazione con Bijlow in porta, Nieuwkoop, Geertruida, Hankco, Hartman in difesa, Wieffer, Zerrouki, Timber a metà campoc con Stengs, Igor Paixao e la punta di diamente l'argentino Santiago Gimenez. Gli olandesi giocano un bel calcio e non sono primi nel girone per un caso. La Lazio dovrà affrontare seriamente la partita perché oggi è troppo importante vincere e portare a casa i tre punti.

Dove vedere la sfida e le probabili formazioni

Lazio-Feyenoord verrà trasmessa in diretta su Sky ai canali Sky Sport Arena (204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). Il match sarà visibile anche su Infinity+.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hankco, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Giménez, Igor Paixao. Allenatore Arne Slot