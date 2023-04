Lazio-Torino: ecco chi scende in campo e dove vederla

La Lazio di Maurizio Sarri ospita alle ore 18.00 il Torino di Ivan Juric con l'obiettivo di allungare sulle inseguitrici nella corsa Champions League e di consolidare sempre di più il secondo posto. In caso di vittoria, infatti, i biancocelesti salirebbero a quota 64 punti, a più 11 dal Milan di Pioli quinto che domani scenderà in campo in casa contro il Lecce. La striscia positiva in campionato della Lazio dura dall'11 febbraio, oltre due mesi, mentre il Torino non vince da oltre un mese. Un pareggio e quattro vittorie consecutive per gli uomini di Sarri nelle ultime cinque di Serie A, una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque per i granata che occupano l'undicesimo posto in classifica ma a soli cinque punti dal Bologna ottavo e che ha già giocato la 31esima giornata perdendo 2-1 contro il Verona di Zaffaroni. Lazio e Torino nel si sono affrontate già 147 volte in tutte le competizioni. Il bilancio sorride ai granata con 44 vittorie contro le 42 dei biancocelesti e i 61 pareggi.

Come sta la Lazio

Nella Lazio Sarri recupera in extremis il difensore Casale, alle prese con problemi intestinali che andrà dunque a fare coppia con l'inamovibile Alessio Romagnoli. A centrocampo recuperato anche Matias Vecino che prenderà invece il posto dello squalificato Danilo Cataldi. In attacco Zaccagni e Pedro, con Felipe Anderson falso nueve al posto di Ciro Immobile che nonostante quanto avvenuto in settimana, con lo scontro del suo suv contro un tram, sarà convocato e partirà dalla panchina. Per il resto, in porta ci sarà Provedel e sugli esterni Marusic e Hysaj, Luis Alberto e Milinkovic-Savic a completare il centrocampo.

Come sta il Torino

Nel Torino Juric recupera il difensore centrale Schuurs dopo la squalifica e tornerà in mezzo alla difesa con ai lati Gravillon e Buongiorno. Vlasic e Ilic in mezzo al campo con Singo e Rodriguez sugli esterni. Radonjic e Miranchuk agiranno alle spalle dell'unica punta, titolare fisso, Sanabira. Il tecnico granata non potrà contare sui lungodegenti Zima, Pellegri, Ola Aina, Ricci e Rolando Vieira. Servirà una vittoria ai granata che non vincono dallo scorso mese di marzo quando rifilarono un 2-0 al Lecce di Marco Baroni.

Dove vedere la partita

Sarà DAZN a proporre in diretta e in esclusiva il match dell'Olimpico. Gli abbonati alla piattaforma potranno dunque seguire Lazio-Torino su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Gli abbonati DAZN potranno farlo, tra le altre opzioni, anche su tablet e smartphone utilizzando l’apposita app compatibile sia con i sistemi Android che iOS, o ancora su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric/Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Vlasic, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric