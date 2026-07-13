Ma Leonardo all'Italia serve davvero?

A Las Vegas Herro ha scoperto che i social non sono un paravento. Ha provocato l'ex compagno Adebayo, un armadio a quattro ante, poi se l'è trovato davanti: Herro ha preso un destro da Bud Spencer ed è volato al tappeto. Adebayo ha esagerato, ma l'altro poteva pensarci prima. Quando scegli qualcuno da sfidare, conviene almeno controllare la categoria di peso: fare il duro con uno così grosso è più incoscienza che coraggio.

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Nel 1986 Inghilterra-Argentina fu un quarto di finale con addosso ancora le ferite delle Falkland-Malvinas. Poi arrivò Diego: la Mano de Dios, una partita diventata storia. Quarant'anni dopo si ritrovano in semifinale. Maradona non c'è più, Messi è all'ultimo giro: cambiano gli uomini, non il peso della sfida. Perché certe partite non si giocano soltanto: si ereditano. E non finiscono mai.

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Maldini dt azzurro è una scelta che restituisce peso e credibilità.

Conosce il campo, sa cosa significa rappresentare l'Italia e non ha bisogno di alzare la voce per farsi ascoltare. Leonardo porta relazioni, esperienza e porte aperte. Bene. Ma resta una domanda: alla Nazionale serviva davvero anche lui, o bastava finalmente Maldini? Ai posteri Forza Italia!