A letto presto dopo il posticipo

Geniale. Irresistibile. Valgono mille aggettivi per definire l'idea di Simonelli Ezio Maria, presidente della Lega di serie A, il quale propone l'orario di anticipo dell'anticipo o posticipo o comunque della partita serale di campionato. Secondo il capo del football professionistico giocando alle 20 anziché alle 20.45, si attirerebbe l'attenzione dei giovanissimi invece attratti dai social network. Infatti, a conferma

di questo sogno missionario ed evangelico, lo stesso Simonelli, con il supporto di De Siervo Luigi, amministratore delegato della stessa Lega, ha scelto di trasferire in Australia Milan-Como di febbraio, sperando che i baby aussies di Perth abbandonino TikTok, facebook, Instagram, youtube e roba del genere, per dedicarsi totalmente al grande evento calcistico italiano.

Forse il presidente abbisogna di rientrare a casa per la cena con gli amici, ma in fondo si tratta di balle colossali, sono i broadcaster a decidere l'orario d'inizio dell'evento, così come facciamo i conti, adulti e minorenni, dello spostamento della storica prima serata, su qualunque emittente, alle 21.40, 21.45 chissenefrega degli zoomers, quelli della generazione Z. I quali però, dinanzi a tanto hype, così hanno reagito sui social network nei confronti di Simonelli: un cringe, anzi un cringissimo.