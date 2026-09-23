Licenziato il fratello di Higuain. Ha detto all’arbitra: “Questo è uno sport per uomini”

Federico Higuain, fratello maggiore di Gonzalo (ex Napoli, Juve e Milan) è finito nei guai. Anzi, esonerato per via di alcuni commenti sessisti nei confronti di un arbitro donna negli Stati Uniti.

Higuain, ormai ex tecnico della squadra giovanile dei Columbus Crew, era stato già squalificato per due giornate per un episodio che l’aveva visto coinvolto al termine di una partita del campionato, lo scorso 23 agosto. Al fischio finale si era rivolto a uno degli arbitri, una donna, stringendole la mano in maniera veemente e dicendole: “Ricordati che questo è uno sport da uomini”.

Quasi un mese dopo quell’episodio Columbus ha deciso di cacciare Higuain senior. La vicenda è venuta fuori dopo la denuncia da parte dell’associazione arbitri della Mls, la Psra, che ha stigmatizzato soprattutto i commenti sessisti nei confronti del fischietto.

Higuain, per otto anni calciatore dei Columbus Crew, stando a fonti della stampa Usa non avrebbe gradito il poco appoggio nei suoi confronti da parte del club. La società a quel punto ha deciso di cacciarlo, aggiungendo queste parole: “Abbiamo stabilito che sollevare Federico Higuaín dai suoi incarichi sia nell’interesse del club, dei giocatori e dello staff tecnico“, ha dichiarato Issa Tall, direttore generale dei Columbus Crew. “A seguito dei colloqui avuti questa settimana e di un’ulteriore valutazione dell’ultimo mese, è emerso che non sono stati rispettati gli standard del club in merito a ciò che ci si aspetta da un leader alla guida di una delle nostre squadre”, ha aggiunto il club dell’Ohio.