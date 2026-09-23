Nasce il Premio Gianluca Vialli: da Mancini a Lippi, Rimini celebra il campione

Nasce il Primo Premio Gianluca Vialli. L’evento - patrocinato da AIC, AIAC Regione Emilia Romagna e Comune di Rimini e soprattutto sostenuto dalla famiglia del grande campione scomparso prematuramente qualche anno fa - è stato presentato oggi martedì 22 settembre nella Sala di Palazzo Valina alla Camera dei Deputati a Roma.

La kermesse in nome di Vialli si articolerà in una ricca tre giorni di sport, inclusione, solidarietà e momenti celebrativi in calendario fra domenica 4 e martedì 6 ottobre sempre a Rimini.

Il momento clou, la consegna degli straordinari premi realizzati dal prestigioso maestro orafo Gerardo Sacco, si terrà martedì 6 ottobre alle 18.30 con la conduzione del vice direttore di Rai Sport Massimo Proietto nella cornice del Cinema Fulgor, sala in cui un altro grandissimo maestro come il Premio Oscar Federico Fellini si intrufolava da bambino per vedere i suoi primi film trasformata dal Comune di Rimini in una vera bomboniera sotto la regia dello scenografo Dante Ferretti.

I premiati

Sette le categorie individuate per un Premio che intende “celebrare la memoria di Gianluca Vialli e i valori di sport, rispetto, impegno e coraggio che ha saputo trasmettere, in particolare alle giovani generazioni” e questi i calciatori, tecnici ed esperti di comunicazione che saranno a Rimini a riceverli:

Premio Legend - Roberto Mancini (CT Italia)

Premio Goleador Pio - Esposito (Inter)

Premio Amico del cuore - Fabrizio Ravanelli

Premio giovane talento Serie B - Adin Licina (Cremonese)

Premio giovane talento Serie C - Giacchino Barranco (Vis Pesaro)

Premio giornalismo sportivo - Alessandro Antinelli (Rai Sport)

Premio Top Coach: Marcello Lippi.