L’Inter domina il Parma con un netto 3-0: i nerazzurri si prendono la vetta della classifica

L’Inter riparte col piede giusto dopo la lunga pausa delle nazionali e supera 3-0 il Parma a San Siro. Con questa vittoria i nerazzurri si portano a 16 punti al primo posto solitario, in attesa dei match delle altre capoliste Roma e Lazio. Solo buone notizie per Chivu, i nerazzurri hanno l’approccio giusto e soprattutto eliminano le amnesie difensive col primo clean sheet casalingo. Prima frazione dominata e alla mezz’ora il risultato è già 3-0. Segna prima Sucic (13’), poi Calhanoglu (19’) su rigore e Thuram (31’). I tre gol mettono in discesa il match contro un Parma, alla prima con Gilardino in panchina, incapace di reagire. Nella ripresa l’Inter controlla la gara, senza trovare altre reti. Si vedono anche Stankovic e il neo acquisto Spence. Prossima impegno in Champions martedì contro il Bruges a San Siro mentre la prossima gara di campionato vedrà i nerazzurri impegnati in trasferta a Bologna.

La partita

Si parte subito a ritmi elevati con l’Inter subito in avanti. Al 4’ Diouf sprinta sulla destra e mette in mezzo, raccoglie il pallone Dimarco, che va al tiro. Blocca Corvi. Si fa vedere anche il Parma con El Bilal Touré, la sua conclusione non va distante dalla traversa. I nerazzurri trovano il vantaggio. Al 13’ errore in uscita della difesa ducale, Corvi serve Keita che si fa soffiare il pallone da Sucic, che davanti al portiere insacca. L’Inter aumenta la pressione e segna subito il secondo gol. Pestone evidente di Diego Carlos su Pio Esposito. Bonacina lascia correre poi chiamato all’on field review assegna il rigore. Si incarica della battuta Calhanoglu, intuisce Corvi ma non può fare di più. Prosegue il dominio nerazzurro. Al 21’ è Dimarco a sfiorare il tris con un tiro a volo. Al 31’ esplode ancora San Siro. Mkhitaryan serve in profondità Thuram, che entra in area e fa centro con un destro all’angolino. La squadra di Chivu attacca e si diverte. L’ultima occasione capita di nuovo a Dimarco, si salva in corner la difesa gialloblù. Il primo tempo si chiude sul 3-0 con l’Inter in pieno controllo della partita.

Nella ripresa i nerazzurri ripartono all’attacco. Al 49’ Pio Esposito chiude una splendida azione corale, ma non si fa sorprendere Corvi. Passano pochi minuti ed è ancora Thuram a scappare verso la porta e a provare la conclusione che viene rimpallata. Comincia la girandola dei cambi. Entrano Stankovic, Bonny e Lautaro per Calhanoglu, Thuram e Pio Esposito. I nerazzurri tengono il pallino del gioco in mano. Al 70’ Mkhitaryan si esibisce in una spettacolare rovesciata larga non di molto. Si vede anche il Parma con il neo entrato Romero, il suo tiro insidioso termina alto sopra la traversa. Cerca il gol anche Lautaro. Il Toro stacca in area su invito di Spence, senza però trovare il bersaglio. Il risultato non cambia, i nerazzurri si prendono l’applauso di San Siro per una vittoria mai in discussione.

Il tabellino

INTER (3-5-2) - J.Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf (73’ Spence), Sucic, Calhanoglu (61’ Stankovic), Mkhitaryan, Dimarco (73’ Luis Enrique); Pio Esposito (61’ Bonny), Thuram (61’ Lautaro). Allenatore: Cristian Chivu

PARMA (3-4-2-1) - Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo; Carboni (78’ Britschgi), Keita, Sierro (63’ Bernabé), Valeri; El Bilal Touré (84’ Frigan), Fabbian (63’ Lontani); Elphege (63’ Romero). Allenatore: Alberto Gilardino

Marcatori: Sucic (I) 13’, Calhanoglu (I) 19’, Thuram (I) 31’

Ammoniti: nessuno

Arbitro: Kevin Bonacina (Bergamo)