L'Italia verso Euro 2024: ecco le esclusioni eccellenti di Spalletti

Luciano Spalletti ha dovuto fare scelte pesanti, importanti in vista di Euro 2024 e molti calciatori che credevano di volare in Germania sono invece rimasti delusi e guarderanno la competizione, forse, dal divano di casa. Manuel Locatelli ha mostrato tutto il suo dissenso con un post criptico sui social, ma non è solo il calciatore della Juventus ad aver ricevuto una "bocciatura" da parte del commissario tecnico che ha dovuto prendersi la responsabilità facendo anche scelte "impopolari" come la convocazione di Nicolò Fagioli, fermo per oltre sette mesi per il caso calcioscommesse e rientrato in campo solo nelle ultime due giornate con la maglia della Juventus. Ecco ruolo per ruolo l'elenco dei giocatori rimasti a casa:

Portieri e difensori

In porta Ivan Provedel è stato inserito nella lista dei preconvocati dal commissario tecnico che prima della sfida contro la Bosnia Erzegovina ha deciso di tagliare lui più Ricci e Orsolini. Donnarumma, Meret e Vicario hanno meritato la convocazione in nazionale e forse l'unico che avrebbe potuto insidiare o il portiere del Tottenham o quello del Napoli sarebbe potuto essere Michele Di Gregorio autore di una stagione pazzesca tra le fila del Monza e che si appresta ad essere il nuovo estremo difensore della Juventus. Una menzione la merita anche Marco Carnesecchi, autore di una buonissima stagione all'Atalanta. In difesa mancheranno due pilastri come Francesco Acerbi e Giorgio Scalvini per infortunio, ma ci sono due esterni che sono rimasti delusi dalla mancata convocazione di Spalletti: si tratta di Davide Calabria e Cristiano Biraghi, i due capitani di Milan e Fiorentina. Federico Gatti, inizialmente escluso, ha dovuto ringraziare i forfait dei difensori di Inter e Atalanta con il ct che ha deciso di portarlo in Germania. Sono rimasti fuori anche giocatori come Gabbia, Toloi, Romagnoli, Casale e la lista si potrebbe allungare ulteriormente ma delle scelte andavano fatte.

Centrocampisti e attaccanti

In mezzo al campo le convocazioni di Michael Folorunsho e Nicolò Fagioli hanno fatto discutere per diverse ragioni visto che sono rimasti fuori quattro nomi eccellenti: Manuel Locatelli, Giacomo Bonaventura, Matteo Pessina e Andrea Colpani. Tutti e quattro hanno disputato una buona stagione con le rispettive maglie ma il ct non ha dato loro la chance di prendere parte all'Europeo. In attacco poi, sono rimasti fuori due nomi importanti come Matteo Politano e Ciro Immobile. Meno eclatanti le esclusioni di giocatori già nel giro della nazionale da tempo ma che non hanno disputato una stagione all'altezza, come Wilfried Gnonto, Moise Kean e Lorenzo Lucca.

Infine, oltre ai già citati Giorgio Scalvini e Francesco Acerbi, non ci saranno per infortunio quattro big come Destiny Udogie nel ruolo di esterno sinistro, Domenico Berardi e Nicolò Zaniolo in attacco e di Sandro Tonali in mezzo al campo.