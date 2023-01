L'omaggio da brividi del Chelsea a Vialli

Il Chelsea ha omaggiato come si doveva la figura di Gianluca Vialli, scomparso il 6 gennaio all'età di 58 anni, con uno Stamford Bridge da brividi. Sulle tribune dell'impianto londinese, infatti, sono stati esposti due grandi striscioni che riprendevano le strofe del coro dedicato al giocatore di Cremona, idolo dei tifosi dei Blues. Il primo stendardo in blu: Quando la palla finisce in fondo alla rete all'Old Trafford"), la seconda con lo sfondo del tricolore italiano: "Quando i suoi gol illuminano il cielo, c'è una lacrima nei miei occhi"....

Tanti ex compagni del Chelsea riuniti a centrocampo, molti in lacrime. E poi canti, striscioni, frasi d’affetto, fiori e biglietti. Vialli ha mosso un mare d’amore



pic.twitter.com/ybRz3YY6Q5 — Ada Cotugno (@ada_cotugno) January 15, 2023

Il Chelsea nel finale

Vialli nel 1996 decise che la sua ultima esperienza in carriera sarebbe stata in Premier League dopo aver vestito le maglie di Cremonese, Sampdoria e Juventus. 87 presenze complessive e 40 reti in tutte le competizioni tra campionato, coppe nazionali ed europee. Con il Chelsea, Vialli ha conquistato una FA Cup, una coppa di lega inglese, una coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea. Gianluca decise di appendere gli scarpini al chiodo nel 1999 all'età di 35 anni e dopo quell'esperienza si dedico ad una breve carriera da allenatore, tra il 1998 e il 2000 ai Blues, subentrando al dimissionario Ruud Gullit, e poi nella stagione 2001-2002 al Watford. Vialli vinse anche dei titoli da tecnico dei Blues: una Coppa di Lega inglese, una Charity Shield, una coppa di Inghilterra, una Supercoppa Europea e coppa delle Coppe da giocatore/allenatore

L'omaggio da brividi dedicato dai tifosi del Chelsea all'ex attaccante di Juventus e Sampdoria resterà per sempre nelle menti della famiglia di Vialli che aveva anche scelto di vivere a Londra insieme alla moglie, londinese, e alle due figlie.

ll Chelsea è da sempre stata la "patria" di italiani di successo come Gianluca Vialli, Gianfranco Zola denominato "Magic Box" che ha vestito per ben 7 anni, dal 1996 al 2003, la maglia dei Blues giocando oltre 300 partite e segnando 80 reti. Ma non solo, perché la squadra londinese ha avuto in panchina un vero Sir come Claudio Ranieri, dal 2000 (al posto proprio di Vialli) al 2004. L'omaggio della tifoseria inglese ad un grande campione dentro e fuori dal campo come Vialli è un omaggio doveroso ad un uomo che si è sempre comportato in maniera garbata senza mai dire una parola fuori posto e rispettando sempre compagni, avversari e media.