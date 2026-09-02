Malen, il nuovo “9″ scoperto da Gasp ormai sulle tracce di Pruzzo e Bati-gol

L’inizio con il botto (otto gol in due partite) fa già sognare i tifosi della Roma. E conferma l’abilità di Gasperini a portare i suoi attaccanti a vette strepitose di realizzazione. Dal suo primo anno su una panchina di Serie A (Genoa 2007-2008) il tecnico piemontese ha sempre avuto un «9» prolifico: in rossoblù sono subito esplosi Marco Borriello (19 reti) e Diego Milito (24, prima di volare nella Milano nerazzurra del Triplete), poi è toccato ad Alberto Gilardino (15 con il Gasp tornato a Genova in corso d’opera al posto di Liverani) e Leonardo Pavoletti (14).

Nei nove anni di Bergamo Gasperini ha sempre avuto un suo giocatore in doppia cifra: i centravanti Zapata (23), Scamacca (12 più 9 nella vittoriosa Europa League) e Retegui (re dei bomber nel 2024-25 con 25) ma anche le seconde punte o i fantasisti goleador (Papu Gomez, Ilicic, Muriel, Pasalic e Lookman). E ora a Roma c’è l’olandese Malen, consigliato da De Roon al suo tecnico alla Dea e che ora ha ritrovato in giallorosso: 14 gol da gennaio a maggio nella stagione scorsa e già 5 nei primi due turni di questo campionato. Un attaccante che ricorda grandi 9 del passato romanista come Pruzzo e Batistuta: furono loro i bomber degli scudetti 1983 e 2001. La Malen-mania impazza dalle parti del Colosseo, è lecito quindi sognare anche per Gasperini. Senza fare proclami.