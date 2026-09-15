Malen-Pisilli, Torino ko. La Roma sempre in vetta

Allo stadio Grande Torino Il copione è sempre il solito: assist di Dybala, gol di Malen che stavolta in due tempi batte il portiere avversario. Salgono così a sei le reti dell’olandese che di fatto hanno firmato l’en plein della Roma: quattro successi su altrettante gare di campionato e primato in classifica, in attesa di ricevere l’Inter all’Olimpico sabato. Pisilli nel recupero completa l’opera facendo il bis della rete alla Fiorentina nella prima giornata.

Malen aggiorna le sue cifre: 20 reti in 22 presenze da gennaio a oggi, nemmeno il pur prolifico Kane del Bayern è arrivato a questi livelli realizzativi; terzo giocatore giallorosso a segnare più di 5 gol dopo 4 gare (prima di lui Manfredini, sette nella stagione 1960-61, e Totti, sei nel campionato 2001-02). Gasperini si gode il primato e contro i granata di Abate - che lottano con grinta - si permette il lusso di dare minuti di riposo a Malen e Dybala.