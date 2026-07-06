Merino porta la Spagna ai quarti, eliminato il Portogallo di CR7

La Spagna supera 1-0 il Portogallo al Dallas Stadium di Arlington e approda ai quarti di finale. Decide il match nel recupero Mikel Merino. Il centrocampista dell’Arsenal si conferma l’uomo dai gol importanti, lui che era stato il match winner della semifinale di Euro 2024.Ora attende la vincente della sfida tra Stati Uniti-Belgio, in campo stanotte alle 2 ora italiana a Seattle. Nel primo tempo la Spagna è più manovriera. Al 7’ Oyarzabal, tutto solo davanti a Diogo Costa, tira a lato da posizione favorevole. Col passare dei minuti la Roja sembra prendere il sopravvento senza trovare però la via della rete. Al 41’ il Portogallo va vicino al vantaggio con un tiro di Nuno Mendes, deviato da Pedro Porro sulla traversa. Nella ripresa i ritmi si abbassano e le due squadre sembrano accontentarsi del pari, senza creare occasioni da gol. Quando i supplementari sembravano ad un passo, la Spagna trova il gol della vittoria. Al 91’ invenzione di Ferran Torres per Merino, che infila Diogo Costa con un rasoterra sul primo palo. Apoteosi Spagna, fuori il Portogallo di CR7.

La partita

Inizio di grande equilibrio con la Spagna, che tiene più il pallone mentre il Portogallo. Al 7’ Roja vicinissima al vantaggio. Con un bel filtrante Dani Olmo mette Oyarzabal davanti a Diogo Costa. L’attaccante della Real Sociedad, scattato sul filo del fuorigioco, mette incredibilmente a lato. Quando attacca la Spagna è sempre insidiosa e al 15’ sfiora il gol due volte nella stessa azione. Diogo Costa si supera prima su un tiro a giro di Yamal poi sulla ribattuta di Alex Baena diretta all’angolino opposto. Ora il Portogallo soffre ma sul finire del primo tempo si rende più volte pericoloso. Al 37’ cross dalla destra di Neto per Joao Felix che gira di testa al centro dell’area; Unai Simon sbaglia l’uscita ma poi salva sulla girata di Ronaldo. Poi al 41’ ci prova da fuori area Nuno Mendes, fondamentale la deviazione di porro che manda il pallone sulla traversa. Il primo tempo finisce senza reti.

Si riparte senza cambi. Al 54’ si fa vedere Yamal su cui è molto attento in marcatura Nuno Mendes. Il terzino portoghese però si fa male su uno scatto per contenere la stella spagnola. Al suo posto entra Semedo. Ritmi più bassi rispetto al primo tempo e fino a questo momento nessuna palla gol. Al 65’ ci prova Pedro Porro, che strozza troppo il tiro che diventa facile preda di Diogo Costa. Cambi per il Portogallo, entrano Dalot e Leao per Cancelo e Joao Felix. Negli ultimi minuti spinge di più la Spagna. Al 79’ Ferran Torres mette un pallone in mezzo insidioso senza trovare compagni. Cambi anche per la Spagna, entrano Merino e Fabian Ruiz per Dani Olmo. Al 91’ si sblocca il match. Ferran Torres inventa con un pallone verticale per Merino sulla sinistra dell'area. Il centrocampista supera Diogo Costa in uscita con un rasoterra sul primo palo. L’ultima occasione capita al 97’ sulla testa di Bernardo Silva, la palla finisce alta di pochissimo.





Il tabellino

PORTOGALLO (4-2-3-1) - Diogo Costa, Cancelo (71’ Dalot), Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes (56’ Semedo), Vitinha (83’ Bernardo Silva), Joao Neves, Pedro Neto (83’ Conceiçao), Bruno Fernandes, Joao Felix (71’ Leao), Cristiano Ronaldo. Ct: Roberto Martinez

SPAGNA (4-2-3-1) - Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri (84’ Merino); Yamal, Dani Olmo (84’ Fabian Ruiz) , Alex Baena (75’ Ferran Torres); Oyarzabal. Ct: Luis De la Fuente

Marcatori: Merino (S) 91’

Ammoniti: Bernardo Silva (P), Conceiçao (P)

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra)