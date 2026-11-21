Il Milan e Amorim ripartono dalla caccia ai gol di Gonçalo Ramos e ai punti nel girone di Europa league che sono terribilmente pochi (appena 3). Sono i due obiettivi fissati per la ripresa della stagione rossonera a cui Amorim deve puntare per riscaldare i cuori dei suoi tifosi e in particolare quello di Gerry Cardinale (ieri a casa Milan) che gli ha promesso un mercato (a gennaio) risolutivo. Già perché i nodi della rosa corta, in qualche ruolo resa carente dagli infortuni a lunga scadenza (Saelemakers e Chukwueze) e dalla scarsa fiducia riposta nel vice Ramos (Camarda), sono venuti irrimediabilmente al pettine.

Il mercato di gennaio è ancora lontano anche se i «rumors» si intrecciano quotidianamente e per questo bisogna che il Milan si rimetta ai remi per vogare deciso da qui fino a Natale. La settimana che si apre dopo la sosta vede infatti un tris di impegni tutt’altro che scontati: si parte dal Frosinone (domenica ore 18 a San Siro), rivelazione del campionato con la Lazio di Gattuso, si passa poi giovedì sera nella trappola del Pireo contro l’Olympiakos e si arriva al lunedì successivo (primo e unico assist concesso dal calendario) con il viaggio a Cagliari. Nel frattempo Amorim deve continuare a fare i conti con acciacchi e assenze. Per esempio è in via di guarigione Tomori mentre Pavlovic, reduce da qualche colica, sta recuperando (ma andrà in panchina): difesa quindi da reinventare con Diawara centrale e uno tra Estupnian o Bartesaghi a sinistra. Il vero tormento però comincia a diventare Gonçalo Ramos, mai messo in discussione fin qui dal tecnico portoghese, sottoposto agli straordinari (ha sempre giocato sia in campionato che in coppa oltre che in nazionale) per i quali ha riscosso la riconoscenza dei suoi sodali ma non il consenso della critica che ha segnalato il deficit dei numeri da centravanti pagato tanto (3 gol e 2 assist oltre che un rigore sbavato). Amorim ha spiegato il tutto in modo convincente: non dipende da Ramos, dipende dal Milan che porta pochi attacchi in area di rigore. E il rilievo viene confermato dal numero di tiri in porta fin qui collezionati dai rossoneri che non sono al livello dei competitor della classifica.