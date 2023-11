Milan-Psg, chi gioca e dove vederla in tv

Arrivare alla quarta giornata della fase a gironi di Champions senza una sola vittoria non è certo il viatico che i tifosi del Diavolo si aspettavano. Doversi poi giocare il tutto per tutto tra le mura amiche dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e coppa è roba da far sudare freddo anche il più trinariciuto rossonero. Le protagoniste annunciate del gruppo F, Milan e Paris Saint-Germain, scenderanno in campo martedì a partire dalle 21.00 al Meazza con obiettivi molto diversi: se i parigini puntano a chiudere più in fretta possibile la qualificazione, per l’undici di Stefano Pioli siamo già al dentro o fuori. Ecco le scelte dei due tecnici, chi potrebbe scendere in campo e dove seguire questa partita in tv o in streaming.

Milan, spazio ai titolarissimi

Inutile dire che, dopo il disastroso tonfo casalingo con l’Udinese, Pioli sarà costretto a rivoluzionare di nuovo la formazione, dimenticando in fretta e furia il 4-4-2 improvvisato visto contro l’undici di Cioffi. Vista la prestazione inguardabile dell’ex viola Luka Jovic, l’idea di base è di tornare a schemi più collaudati, sperando che il rientro di qualche titolare di peso possa fare tutta la differenza del mondo. A dare una mano al tecnico emiliano, la cui panchina inizia davvero a scottare, il rientro in gruppo di tre pedine fondamentali del suo Milan. Nell’allenamento di lunedì, infatti, si sono rivisti Theo Hernandez, Christian Pulisic e Samuel Chukwueze, tenuti a riposo contro i friulani per problemi fisici.

Due su tre dovrebbero scendere in campo fin dal primo minuto ma la coperta continua ad essere corta, specialmente al centrocampo. Rade Krunic, uscito malconcio dalla gara di campionato, partirà dalla panchina, lasciando a Pioli Adli, che sabato non ha certo fatto faville e un Loftus-Cheek non al 100%. Insomma, momento non ideale, soprattutto considerato il problema dei problemi: la siccità estrema in quanto a realizzazioni. Tre partite con zero vittorie e zero gol segnati al Milan non capitavano da un bel pezzo. Pioli si aspetta la massima determinazione e una vittoria che spalancherebbe di colpo la questione qualificazione ma il Diavolo non è più padrone del proprio destino. Se il Borussia, uscito con le ossa rotte dal Klassiker contro il Bayern, dovesse ripetere l’impresa del St. James’ Park a Dortmund, la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente.

Luis Enrique: “Dimenticare l’andata”

L’avvicinamento dei Rouge-et-Bleu al match di San Siro non potrebbe essere più diverso da quello dei padroni di casa. Tanto deprimente è stato il Milan contro l’Udinese, tanto devastante è stato l’undici di Luis Enrique contro il Montpellier, schiantato con un netto 3-0. I parigini potranno contare su un giorno di riposo in più rispetto ai rossoneri, visto che hanno giocato venerdì, ma perderanno una tra le stelle dell’andata. Il giovane coreano Lee Kang-in, infatti, non è sceso in campo per l’allenamento di lunedì sera a San Siro e partirà dalla panchina. I transalpini sono arrivati a Milano seguiti da circa 4.300 tifosi, più del doppio di quelli saliti fino a Newcastle per l’imbarcata contro i Magpies ma a regnare nell’ambiente è una ostentata sicurezza.

Se l’ex tecnico romanista scherza con Donnarumma, simulando i fischi promessi dalla curva rossonera, è chiarissimo in quanto al piano partita dei parigini: “La cosa più logica è di dimenticare la partita d’andata. Chiaramente abbiamo analizzato quello che abbiamo fatto bene e meno bene in quell’occasione. Abbiamo le idee molto chiare su quello che vogliamo fare in campo”. Questo non vuol dire che sottovaluti l’occasione: “Sarà un avversario complicato, in uno stadio complicato, mitico, una partita importante, che potrebbe decidere le sorti del gruppo. Sono ottimista perché vedo i giocatori vogliosi di giocare”.

Come scenderanno in campo

Anche se qualche collega francese sembra sicuro che il tecnico spagnolo azzarderà un 4-4-2, più probabile che il Psg si schieri a specchio, con il classico 4-3-3. Abbandonata l’idea del doppio centravanti, Pioli sembra quasi certo di riproporre il trio d’attacco più collaudato, quello che vede Pulisic e Rafa Leao sulle fasce ad alimentare l’unica punta Giroud. Altra questione da risolvere, il ruolo del vertice di centrocampo: vista la prova non brillante di Adli con l’Udinese, il tecnico rossonero dovrebbe puntare sulla concretezza e fisicità di Ruben Loftus-Cheek. In difesa si torna ai santi vecchi: Thiaw e Tomori al centro, a destra capitan Calabria, a sinistra Theo Hernandez.

Luis Enrique, a questo punto della stagione, ha solo l’imbarazzo della scelta quando si tratta di scegliere l’undici titolare. Il ricchissimo gruppo dei parigini dovrà comunque fare a meno di due protagonisti non marginali come Marco Asensio e Keylor Navas: lo spagnolo ha infatti recuperato dall’infortunio ma non sarebbe ancora recuperato in pieno. Se Donnarumma in porta è al sicuro, fischi a parte, pochi dubbi in difesa: Skriniar e Marquinhos al centro, Hakimi e Lucas Hernandez come terzini con licenza di attaccare. Centrocampo confermato: Zaire-Emery e Ugarte a svariare, Vitinha e Dembélé sulle fasce. In avanti, invece, il ballottaggio tra Gonçalo Ramos e Kolo Muani per accompagnare l’inevitabile Mbappé rimane ancora da risolvere.

Le formazioni probabili

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, L. Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Ramos, Mbappé. Allenatore: Luis Enrique

Dove vederla in diretta

L’incrocio tra Milan e Psg si disputerà martedì 7 novembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano a partire dalle ore 21.00. Come previsto dagli accordi siglati da Mediaset, la gara clou del martedì di Champions sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5, seguita da un ricco post-partita con tutti i gol della massima competizione europea.

I clienti Sky potranno seguire la gara che potrebbe segnare la stagione dei rossoneri sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport 4K, con il pre-partita che inizierà alle 20. Se, invece, non farete in tempo a tornare a casa, nessun problema: la gara sarà trasmessa in streaming su Mediaset Play, Infinity+, SkyGo e Now Tv. Vista l’importanza della partita, la telecronaca sarà affidata alle due coppie principi delle rispettive emittenti: se Mediaset schiera il duo Callegari-Paganin, Sky risponde con Marianella-Marchegiani. Buona partita a tutti!