Il Milan soffre ma passa nel finale a Pisa: Modric regala i tre punti ai rossoneri

Il Milan vince 2-1 all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani contro il Pisa nell’anticipo del 25° turno di Serie A. Con questa vittoria la squadra di Allegri torna a meno cinque dall’Inter, in attesa del recupero a metà settimana con il Como. Primo tempo a ritmi blandi e con poche emozioni. La squadra di Allegri non riesce a trovare spazi contro la difesa nerazzurra molto attenta e ben messo in campo. Alla prima palla gol, al 39’ i rossoneri trovano il vantaggio con un colpo di testa di Ruben Loftus-Cheek. Nella ripresa il Milan ha subito l’occasione di raddoppiare su calcio di rigore ma il neo entrato Fullkrug allarga troppo la conclusione e manda fuori. I toscani si scuotono con gli ingressi di Iling-Junior e Akinsanmiro e pareggiano al 71’ grazie al cileno Loyola. All’85’ è Luka Modric a trovare il gol vittoria, dopo un triangolo in area con Ricci.

La partita

Il Milan prende subito in mano la partita, il Pisa attende e riparte, provando a non lasciare spazio agli attacchi avversari. La manovra rossonera è piuttosto lenta, i toscani riescono a difendersi con ordine, senza concedere occasioni alla squadra di Allegri. Il match è molto spezzettato e questo fa il gioco dei toscani, che riescono a togliere ritmo alle azioni rossoneri. La prima occasione è per i toscani. Alla mezz’ora Moreo vede il taglio di Stojilkovic che, in posizione dubbia di fuorigioco, conclude subito a rete. Maignan si fa trovare pronto. I rossoneri passano in vantaggio alla prima palla gol. Al 39’ cross perfetto dalla destra di di Athekame, Loftus-Cheek si inserisce centralmente e indisturbato stacca di testa e infila l’incolpevole Nicolas. Il primo tempo si chiude con il Milan avanti 1-0.

Primo cambio per il Milan: esce Nkunku al suo posto, entra Fullkrug. I rossoneri trovano subito il raddoppio con Rabiot ma la rete viene annullata per un fallo di mano precedente dell'attaccante tedesco, appena entrato in campo. Al 55’ azione insistita di Pavlovic, che entra in area e viene steso da Loyola. Fabbri indica il dischetto e assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Fullkrug; il tedesco allarga troppo il tiro e manda fuori con Nicolas che aveva scelto il lato giusto. Hiljemark prova a scuotere i suoi con due cambi: entrano Iling-Junior e Akinsanmiro. I toscani trovano coraggio grazie ai neo entrati. Al 71’ il Pisa trova il pareggio. Stojilkovic mette un pallone verso il centro, la corta respinta di Gabbia viene raccolta da Loyola che controlla in area e batte Maignan. Allegri si gioca un triplo cambio entrano Ricci, Leao e Pulisic; escono Loftus-Cheek, Fofana e Athekame. All’81’ occasione Milan. Ricci mette al centro per Fullkrug che calcia al volo e mette fuori. I rossoneri insistono e trovano il gol. Modric crea e finalizza una grande azione, triangolando con Ricci. Il croato entra in area e supera Nicolas. Nel finale viene espulso Rabiot. Il Milan ottiene tre punti fondamentali con tanta sofferenza.

Il tabellino

PISA (3-4-2-1) - Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré (86’ Piccinini), Aebischer (57’ Akinsanmiro), Loyola (92’ Durosinmi), Angori; Tramoni (57’ Iling-Junior), Stojilkovic; Moreo (86’ Leris). Allenatore: Oscar Hiljemark

MILAN (3-5-1-1) - Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame (73’ Pulisic), Fofana (73’ Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek (73’ Leao); Nkunku (46’ Fullkrug) (90’ De Winter). Allenatore: Massimiliano Allegri

Marcatori: Loftus-Cheek (M) 39’, Loyola (P) 71’, Modric (M) 85’

Ammoniti: Bartesaghi (M), Rabiot (M)

Espulsi: Rabiot 92’

Note: Fullkrug calcia fuori rigore 55’

Arbitro: Michael Fabbri (Ravenna)



