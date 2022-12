"Un minuto di silenzio...". Il coro choc dell'Argentina contro Mbappé

Uno sfottò decisamente sopra le righe, ma quando il personaggio principale della vicenda è l'estremo difensore della nazionale argentina campione del mondo Emiliano Martinez non c'è da restare troppo allibiti: le immagini del de profundis dedicato dai vincitori del trofeo a Kylian Mbappé stanno facendo il giro del web in queste ultime ore.

Protagonista assoluto della finale, prima con l'intervento provvidenziale su Kolo Muani e quindi, durante la lotteria dei rigori, con la parata sulla conclusione di Kingsley Coman dagli 11 metri, Martinez aveva già dato spettacolo nel corso della premiazione per miglior portiere della manifestazione sportiva. Un gesto che ha creato più di qualche malumore non solo tra gli sconfitti ma anche tra gli organizzatori.

La storia si è ripetuta anche dopo la premiazione, quando la nazionale argentina ha raggiunto gli spogliatoi per proseguire i festeggiamenti. Riadattando un coro tipico dei tifosi sudamericani, i giocatori della Albiceleste hanno preso di mira l'uomo più pericoloso della Francia, colui il quale, con una tripletta, era riuscito a rimettere in equilibrio la finale quando oramai per i transalpini sembravano in arrivo inesorabilmente i titoli di coda. A riprendere le immagini, diffusesi a macchia d'olio su tutti i social network, è Nicolas Otamendi.

"Un minuto de silencio... para Mbappé que está muerto" , e parte un trenino festoso dei giocatori della Selecciòn guidati proprio dal Dibu Emiliano Martinez. Lo stesso Emiliano Martinez che, poco dopo la conclusione dell'incontro, si era occupato di consolare Kylian Mbappé assieme a Macron. Gli sfottò, si sa, fanno parte del calcio e degli spogliatoi. Ma è ovvio che con il tam tam dei social e la delusione ancora cocente per i francesi il tutto sia diventato ancora più irritante. Non mancheranno, ovviamente, gli strascichi polemici, anche se, a onor del vero, la diatriba Mbappè-Martinez era arrivata qualche giorno prima del confronto finale della Coppa del Mondo 2022.

"Argentina e Brasile non affrontano lo stesso livello di competizione in Sudamerica. Il calcio non è sviluppato come in Europa. È per questo che i vincitori più recenti dei Mondiali sono europei" , aveva dichiarato Mbappè dopo esplicita domanda ricevuta da un giornalista.

Un'opinione che aveva fatto rizzare i peli al Dibu Martinez. "Non sa abbastanza di calcio, non ha mai giocato in Sudamerica. Se non hai fatto quest'esperienza, faresti meglio a tacere" , aveva replicato l'estremo difensore della Albiceleste.