Mondiali 2026, il matematico che ha indovinato gli ultimi tre vincitori svela chi trionferà

Manca poco all'esordio dei Mondiali di calcio 2026, che si terranno dall'11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Previsioni e statistiche sono già entrate nel vivo, e in molti stanno cercando di capire a chi andrà il titolo di Campione del Mondo. Uno dei pronostici più ascoltati è quello del matematico tedesco Joachim Klement, che nelle ultime tre competizioni ha azzeccato le squadre vincitrici.

Grazie ai suoi modelli matematici, Klement predisse la vittoria della Germania in Brasile nel 2014, poi la Francia in Russia nel 2018 e infine l'Argentina nei Mondiali in Qatar, nel 2022. Dal momento che il suo metodo si è rivelato così infallibile, almeno in queste tre occasioni, in tanti hanno atteso di sentire cosa avrebbe avuto da dire per la Coppa del Mondo 2026. Klement non si è tirato indietro, e anche questa volta ha dato il suo pronostico. Secondo i suoi modelli, a vincere i Mondiali di Calcio 2026 sarà l'Olanda. La nazionale oranje uscirà vincente nella finalissima al MetLife Stadium, New Jersey.

Ma come funziona il modello elaborato da Joachim Klement? Nel 2014, quando diede la sua prima previsione, Klement non aveva idea che quanto pronosticato si sarebbe realmente verificato. Per arrivare al pronostico, il matematico tiene in considerazione numerosi elementi, tra cui anche lo stato economico dei vari Paesi in gara. Parte infatti dal PIL di ogni singola Nazione, dato importante per comprendere quale sia il livello delle infrastrutture sportive dello Stato in esame. Il matematico passa poi a esaminare la popolazione presente in ogni Paese, e l'importanza che viene attribuita al calcio. A tutto ciò vengono aggiunti altri dati puramente sportivi. Il resto, come ammette lo stesso Klement, è lasciato al caso.

Parlando al Der Spiegel, il matematico ha spiegato che il suo metodo non è poi così diverso dal giocare alla lotteria.

"Dico sempre che se qualcuno scommette basandosi sulla mia previsione su chi sarà il prossimo campione del mondo, non c'è più niente da fare per lui. È come lanciare una moneta. Potresti prevedere che uscirà testa quattro volte di fila anziché croce, e potrebbe anche succedere. Ma questo non garantisce che accadrà di nuovo la volta successiva".