Mosse Juve: Lucumi e Suzuki

Ferragosto si avvicina e diversi club si preparano a piazzare dei colpi importanti in entrata per soddisfare i propri allenatori. È il caso della Juventus che è sempre più vicina a rinforzare la difesa con Lucumi dal Bologna (operazione da 20 milioni più il prestito di Cabal); mentre per la porta i bianconeri aspettano segnali dal PSG, che è in chiusura con Suzuki (affare da 36 milioni). Il giapponese potrebbe non restare sotto la Torre Eiffel per essere prestato proprio alla Signora, che spera in questo effetto domino.

Decolla pure il mercato del Napoli grazie alle cessioni ormai prossime di Lukaku al Fenerbahce e Lang all’Ajax. Fatta per l’arrivo del terzino destro Favasuli dal Catanzaro in prestito (1 milione) con obbligo di riscatto a 6 milioni (il 50% spetta alla Fiorentina): contratto quinquennale con opzione fino al 2034. Dopodiché il Napoli chiuderà l’acquisto dal Chelsea del centrale Badiashile in prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto (intorno ai 20 milioni). Azzurri molto attivi pure sul fronte rinnovi: Anguissa e capitan Di Lorenzo pronti ad allungare fino al 2030. Attaccanti portoghesi protagonisti: Rodrigo Mora (Porto) passa alla Roma; mentre Leao ha ribadito la volontà di restare al Milan. Infine l’Inter ci riprova per il terzino Spence (Tottenham).