Mondiali 2026, le profezie sulle gare di calcio: dal polpo Paul allo squalo, ecco le più famose

C’era una volta il mitico Polpo Paul a fare gli “oracoli” e “prevedere” come sarebbero finite alcune gare dei Mondiali di calcio. Adesso che siamo alla vigilia dell’immancabile appuntamento in Canada, Messico e Stati Uniti, spuntano alcuni nuovi profeti incarnati da uno squalo, dall’intelligenza artificiale ma anche dalla famiglia più famosa del mondo, quella dei Simpson.

La profezia dei Simpson

Se ne riparla in questo periodo ma si tratta di una “profezia” di lunghissimo corso andata in onda in una puntata del 1997, quasi 30 anni fa. Ebbene, in un frame i Simpson avrebbero previsto come finalissima quella tra Messico e Portogallo. Improbabile, in effetti, ma nel calcio le sorprese esistono da sempre, sarebbe peggio del “clamoroso al Cibali”. Lo scopriremo soltanto tra qualche settimana.

La “scelta” dello squalo

Sta diventando virale sul web un breve filmato dello squalo “Ritinha” che vive nell’Acquario di Rio de Janeiro. Accanto a due contenitori battenti le bandiere di Marocco e Brasile, ovvero la prima gara del gruppo C il prossimo 13 giugno, lo squalo ha “scelto” il Brasile che diventa così candidato per la vittoria. Ripercorrendo in qualche modo le orme del Polpo Paul, questo squalo femmina dovrà pronosticare i risultati della Seleção durante i Mondiali.

La previsione del modello matematico

In un’epoca sempre più tecnologica, non poteva mancare il pronostico dell’intelligenza artificiale. Nel caso specifico, la banca d’affari Goldman Sachs ha messo a punto un modello matematico che con il 26% di possibilità ha decretato che la Spagna diventerà campione del mondo. Gli esperti spiegano che questo sistema ha simulato il numero di gol realizzati da una precisa squadra ("squadra a") contro un dato avversario ("squadra b"), usando tutto lo storico delle gare internazionali non amichevoli a partire dall 1978 (circa 20mila gare). Al secondo posto dopo la Spagna come probabile vincitore del Mondiale spunta la Francia (19%), poi l’Argentina (14%), Brasile (8%) e Inghilterra (5%).

L’algoritmo di Klement

Ma non è ancora finita con le previsioni della tecnologia: l'economista tedesco Joachim Klement ha messo a punto un complesso modello predittivo che, sin dal 2014, vanta una precisione del 100% nel prevedere il vincitore dei Mondiali. Per l’edizione che sta per iniziare è stata scelta l’Olanda.

L’indimenticabile Polpo Paul

Ormai 16 anni fa, in occasione della Coppa del Mondo del 2010 in Sudafrica, il celebre polpo soprannominato “the octopus oracle” era riuscito nell’impresa di predire con precisione tutte e sette le partite tra cui la sorprendente sconfitta della Germania contro la Serbia nella fase a gironi.

Paul ha indovinato tutto: rimane ancora oggi l’animale-oracolo con il più alto tasso di precisione, ben l’87% di tutte le volte in cui è stato interpellato. Quando gli si chiedeva un pronostico, l’animale apriva la scatola prescelta con la bandiera della Nazionale oggetto della richiesta.