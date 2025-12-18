Mondiali di calcio, la stretta di Trump: ecco quali nazionali non potranno avere tifosi al loro seguito

Anche i Mondiali di calcio in programma tra Canada, Stati Uniti e Messico dall'11 giugno al 19 luglio 2026 subiranno le conseguenze delle decisioni prese da Donald Trump con l'obiettivo di limitare l'accesso al Paese da parte di cittadini stranieri per questioni di sicurezza interna.

Nelle scorse ore il presidente ha apposto la propria firma su una normativa che a partire dal 1° gennaio sbarrerà la strada a persone che provengono da cinque Nazioni (Burkina Faso, Mali, Niger, Siria e Sud Sudan) e per quelle in possesso di documenti rilasciati dall'Autorità nazionale palestinese: oltre ciò, diventano assolute anche le restrizioni precedentemente solo parziali riservate a cittadini di Laos e Sierra Leone. Questi Stati vanno ad aggiungersi a Iran e Haiti, già duramente colpiti con un blocco totale lo scorso giugno, le cui nazionali di calcio saranno impegnate nella competizione. Per entrambe le compagini, i cui tre incontri di qualificazione alla fase a eliminazione diretta sono in programma tutti nel territorio degli Stati Uniti, ciò significherà non avere tifosi al proprio seguito. Ma non è tutto.

L'amministrazione Trump, infatti, ha inserito anche delle restrizioni di viaggio parziali verso gli Usa, ampliando la lista dei ban ai cittadini provenienti da altri 15 Paesi, vale a dire Angola, Antigua e Barbuda, Benin, Costa d’Avorio, Dominica, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia e Zimbabwe. Nella lista sono presenti altri due Stati le cui nazionali di calcio sono qualificate ai prossimi mondiali di calcio, ovvero Costa d'Avorio e Senegal le quali, a differenza di Iran e Haiti, giocheranno in territorio Usa "solo" due dei tre incontri di qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Nella normativa viene chiarito il fatto che gli atleti non rientrano tra le categorie di persone che saranno colpite dalle limitazioni così come i diplomatici, per cui potranno entrare nel Paese senza difficoltà.

Il ban verrà applicato anche a coniugi, fratelli, figli adulti e genitori di cittadini statunitensi, così come agli studenti internazionali. Ciò significa che dopo la chiusura totale ai tifosi di Iran e Haiti per quelli ivoriani e senegalesi le difficoltà di accesso saranno enormi.