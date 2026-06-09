Mondiali, le stelle più attese e le possibili sorprese

A pochi giorni dal debutto della Coppa del Mondo più grande e costosa di tutti i tempi, i tifosi della Nazionale cercano ragioni per seguire la competizione nonostante la dolorosa assenza dell’Italia. Guardandosi in giro ci sono tantissime storie degne dell’attenzione degli amanti del calcio, dalla last dance di alcune superstar agli sforzi di diversi calciatori ancora a caccia della consacrazione. Ci sono poi parecchi giovani leoni che cercheranno di sfruttare il mondiale per trovare un posto nelle grandi d’Europa e farsi largo nei cuori degli appassionati. Vediamo quindi quali sono i giocatori da tenere d’occhio nel mondiale nordamericano che prenderà il via l’11 giugno a Città del Messico.

L’ultima chance per le superstar

La Coppa del Mondo 2026 sarà con tutta probabilità l’ultima a vedere in campo le due superstar che hanno dominato il mondo del calcio negli ultimi decenni. Il procedere inesorabile dell’età ha costretto sia Lionel Messi che Cristiano Ronaldo ad abbandonare il calcio che conta, capitalizzando la loro immensa popolarità in campionati certo non di punta come la Mls e la Saudi League. La pressione sui due campionissimi, però, non sarà la stessa: se la Pulga Atomica è riuscito a coronare il sogno di una vita, alzando nel cielo di Doha la Coppa del Mondo quattro anni fa, CR7 sta ancora inseguendo il trofeo più ambito da ogni giocatore. Messi è il cuore pulsante della Scaloneta, la nazionale argentina campione in carica, ma, a 38 anni, sarà usato col contagocce, pronto a dare il suo contributo solo nelle partite chiave. Cristiano Ronaldo, nonostante i 41 anni suonati, è ancora in condizioni fisiche invidiabili e sembra aver trovato un ct in linea con la sua visione del calcio in Roberto Martinez. Vedremo se basterà per consentirgli di battere il suo record di quattro reti in un singolo mondiale ed arrivare fino in fondo, ripetendo la cavalcata di Euro 2016.

Nonostante abbia solo 27 anni, la posizione di Kylian Mbappé non è molto diversa da quella delle superstar che vorrebbe rimpiazzare. Il passaggio miliardario dal Psg al Real Madrid non ha dato i frutti sperati per il talento francese, considerato talvolta troppo inconsistente e mercuriale per diventare il dominatore del calcio mondiale. L’attaccante francese è ad un solo gol dal record di Olivier Giroud ed è stato il miglior marcatore nel mondiale in Qatar ma la pressione sulle sue spalle è enorme. La Francia è universalmente considerata la favorita per alzare al cielo la coppa: se non dovesse fare la differenza, l’aura che lo circonda potrebbe uscirne molto diminuita. Harry Kane ha sulle spalle il peso di 60 anni di delusioni atroci e la pressione di un popolo che non vede l’ora di “portare a casa” la coppa più agognata. Il classe 1993 non è all’ultima occasione ma, dopo il passo indietro in Qatar rispetto all’exploit in Russia, sarà chiamato a ripetere le imprese fatte con la maglia del Bayern Monaco, dove è stato per due anni consecutivi capocannoniere in Bundesliga. Il mondiale nordamericano sarà l’ultima opportunità per fare la storia di due attaccanti iconici come Mohamed Salah e Robert Lewandowski, limitati in passato dalla poca competitività delle rispettive nazionali. Resta da capire quanto peseranno i dubbi sul loro futuro, dopo l’annuncio dell’addio al Liverpool e al Barcellona rispettivamente.

Le stelle pronte alla consacrazione

Se le superstar di ieri non saranno probabilmente in grado di dominare come fatto negli ultimi anni, sono molti i talenti pronti a prenderne il posto e conquistare il proscenio del calcio mondiale. Pochi sono seguiti da un’attenzione spasmodica come quella che circonda il diciottenne Lamine Yamal, che a soli 18 anni sembra predestinato a sostituire Leo Messi nei cuori dei tifosi. Yamal è reduce dalla vittoria del titolo con gli azulgrana ed ha contribuito non poco al trionfo della Spagna ad Euro 2024 ma la pressione sulle sue spalle è altissima. L’incognita rimane il recupero dall’infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo dallo scorso aprile: gestirsi al meglio viste le grandi aspettative di tifosi e sponsor non sarà semplice neanche per un talento come lui. Alle spalle della stella del Barça ci sono due attaccanti che sperano di consacrarsi definitivamente dopo una crescita esponenziale negli ultimi anni come Desiré Doué ed Erling Haaland. I due attaccanti sono vecchie conoscenze dei tifosi italiani, visto che hanno infierito sia sull'Inter nella disastrosa finale di Monaco che sull’Italia di Spalletti nel girone di qualificazione ai mondiali. Haaland, nonostante le delusioni in Champions e Premier League, rimane il leader dei giovani leoni della Norvegia nonché capocannoniere dei gironi di qualificazione della Uefa. Prevedibile che riesca ad aggiungere altre reti alle 50 segnate in 50 partite internazionali con la maglia della Norvegia.

La situazione di Doué è complicata dal fatto che Didier Deschamps ha a disposizione un numero di attaccanti di talento francamente imbarazzante: trovare spazio in un reparto che dispone di gente come Mbappé, Dembélé, Olise e Barcola non sarà semplice neanche per un giocatore dalle sue caratteristiche. Doué sembra un predestinato ed ha già dimostrato anche con la maglia dei Bleus di essere in grado di fare la differenza con poche giocate. A giocare a suo favore il fatto di non avere grande pressione sulle spalle: se la Francia dovesse procedere nel torneo, potrebbe essere un giocatore chiave per i transalpini. Chi, invece, dovrà provare a non essere travolto dalle grandi aspettative di due popoli ansiosi di lasciare il segno sono le due stelle del Real Madrid Vinicius Junior ed Arda Guler. Il brasiliano non è mai lontano dalle polemiche ma i passi avanti fatti rispetto al mondiale in Qatar, quando si era appena affacciato alla Seleçao sono stati enormi. Vinicius ritrova Carlo Ancelotti, il tecnico che l’ha fatto crescere a Madrid ma anche Neymar, convocato a sorpresa del ct verdeoro grazie alla pressione dei tifosi brasiliani. Il rischio è che due star del loro calibro si pestino i piedi tra di loro, creando magari tensioni in uno spogliatoio tradizionalmente molto complicato come quello del Brasile. Il compagno di squadra avrà vita più facile: anche se la Turchia non gioca un mondiale dall’exploit del 2002, nessuno si aspetta davvero che possa giocarsi la coppa. La squadra di Montella ha faticato più del previsto per qualificarsi ma potrebbe rivelarsi una mina vagante sul percorso di molte grandi. Se Arda Guler potrà esprimersi al meglio, potrebbe essere una delle sorprese del mondiale.

Le possibili sorprese

Considerato il gran numero di talenti che scenderanno in campo nelle 104 partite del mondiale nordamericano, capire chi potrà essere la vera sorpresa di questo torneo lungo e complicato è quasi impossibile. Alcuni giocatori, però, sembrano pronti a farsi largo sul proscenio del calcio mondiale e lasciare di stucco gli osservatori meno accorti. Nonostante la Serie A non sia certo famosa per essere un campionato che offre possibilità di crescita ai giocatori più giovani, due di queste possibili sorprese sono molto note ai tifosi italiani. Dopo aver fatto alzare più di un sopracciglio con la maglia del Como, Nico Paz è considerato da molti l’erede naturale di Lionel Messi, un talento capace di prendere per mano l’Argentina nonostante abbia solo 21 anni. Più delle 12 reti e dei sette assist fatti con l’undici di Cesc Fabregas e la storica qualificazione in Champions League, a favore di Paz potrebbe essere la grande versatilità in campo e la capacità di creare giocate dal nulla ad ogni occasione. Gli analisti più attenti sanno bene quanto possa essere devastante Kenan Yildiz quando è al massimo della forma. Il 21enne juventino condividerà la responsabilità di segnare e far segnare la Turchia con l’ingombrante coetaneo Arda Guler, che peraltro gioca in una posizione molto simile, svariando tra la fascia e la tre quarti. Se riuscirà a recuperare dall’infortunio in tempo e collaborare al meglio con i compagni di squadra, l’undici di Montella potrebbe essere molto più pericoloso di quanto molti pensano.

Una delle regole non scritte del calcio è che i difensori faticano tantissimo a veder riconosciuto il loro talento e farsi largo. Non mancano, però, le eccezioni, come il giovane centrale della Spagna Pau Cubarsi. Il prodotto della Masia ha già accumulato 135 presenze con la maglia del Barcellona a soli 19 anni, diventando rapidamente uno dei difensori più completi ed efficaci del Vecchio Continente. Cubarsi è il tipo di difensore moderno, rapido, capace di rispondere al pressing degli avversari che, di solito, fa bella figura nei tornei importanti, specialmente in una squadra come la Spagna che pone grande importanza nel possesso e nella costruzione dal basso. Il giovane difensore spera di ripagare la fiducia che gli ha concesso il ct Luis de la Fuente: se non ci saranno passi falsi in un gruppo che potrebbe rivelarsi più complicato del previsto, potrebbe diventare una delle stelle del mondiale. L’ultima possibile sorpresa è più una scommessa che una certezza, visto che ha appena concluso la sua prima stagione in Europa giocando in un campionato non di punta come la Pro League belga. Keisuke Goto ha solo 20 anni e tre presenze nella nazionale giapponese ma si è comunque guadagnato un posto nella rosa convocata dal ct Moriyasu e l’attenzione del Chelsea, che sembra pronto a comprare il suo cartellino dall’Anderlecht. La stampa inglese lo considera l’erede spirituale di Harry Kane, un centravanti alto 1.91 metri ma anche rapido e tecnico: la speranza dei tifosi dei Samurai Blue è che riesca a fornire quel peso in avanti che da sempre è il tallone d’Achille del Giappone.

I giovani da tenere d’occhio

Guardando tra le rose delle nazionali più quotate, ci sono alcuni giovani talenti che non hanno ancora attirato l’attenzione delle grandi d’Europa ma che potrebbero presto diventare nomi molto conosciuti dai tifosi del Vecchio Continente. Vista l’assenza per infortunio del giovane talento del Chelsea Estevao, i tifosi della Seleçao si aspettano grandi cose dal 19enne del Bournemouth Rayan. L’ultima stella verdeoro è approdato nella Premier League dopo le venti reti segnate in una stagione memorabile con il Gigante da Colina di Fernando Diniz, adattandosi molto rapidamente al calcio inglese. Nonostante abbia giocato solo 15 partite, le sue cinque reti e due assist sono state cruciali per garantire alle Cherries la prima, storica, qualificazione europea. Ancora meno conosciuto al pubblico europeo è uno dei giovani talenti nei quali spera il popolo messicano per fare bella figura nel mondiale di casa: Gilberto Mora è diventato il giocatore più giovane di sempre a segnare un gol nella Liga Mx a soli 15 anni, debuttando con la maglia della Tricolor l’anno successivo e contribuendo alla vittoria della Gold Cup. Il classe 2008, che sarebbe seguito anche da Milan e Roma, spera di far vedere il suo fiuto per il gol e la sua tecnica anche con la nazionale maggiore.

Pochi giocatori di 19 anni si sono guadagnati una clausola rescissoria da 100 milioni di euro ma non sono molti gli avanti così esplosivi ed efficaci come Yan Diomandé. Le dodici reti ed otto assist con il Lipsia combinati alle capacità atletiche fuori misura e un dribbling micidiale rendono il talentino della Costa d’Avorio uno dei prospetti più intriganti del continente africano. Le sue puntate sulla fascia ed i suoi cross precisi potrebbero spingere gli Elefanti ad un risultato a sorpresa in grado di vendicare l’eliminazione a sorpresa nei quarti della Coppa d’Africa dell’anno scorso. Dalla Bundesliga arriva un altro difensore da tenere d’occhio, il centrale croato Luka Vuskovic che ha fatto vedere ottime cose con l’Amburgo. A complicare l’avvicinamento al mondiale sono arrivate le tante voci che vorrebbero Bayern Monaco e Manchester United pronti a spendere fino a 60 milioni di euro per strapparlo al Tottenham di De Zerbi. Nonostante le convocazioni di Tuchel abbiano causato parecchie discussioni in Inghilterra, occhio al talento del Manchester City Nico O’Reilly: il 21enne centrocampista non è reduce da una stagione memorabile all’Etihad ma il ct sembra credere molto nella sua versatilità sulla mediana.

Un altro talento che potrebbe impressionare è, che ha fatto vedere ottime cose al debutto col Bayern. Rapido, versatile e preciso sotto porta, il classe 2008 è entrato da poco nel mirino di Nagelsmann: nonostante sia alto meno di un metro e settanta, potrebbe essere un jolly importante per la Nationalmannschaft.