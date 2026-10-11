Mourinho è una furia e diserta le interviste: cosa è successo in Liga

Bocche cucite e clima teso in casa Real Madrid. Nonostante la vittoria di misura (1-0) contro il Villareal, il secondo posto in classifica dietro al Barcellona capolista (con 6 punti di vantaggio) e la prima rete con i Blancos di Yan Diomande, clima tesissimo nel corso della gara per il gesto sconsiderato di Vinicius a causa del quale è stato annullata la rete del raddoppio alla squadra di José Mourinho. Lo Special One, a tal proposito, ha deciso di disertare tutte le interviste.

Vinicius, gol annullato ed espulsione

Con il Real avanti 1-0, Vinicius ha finalizzato un’azione portata avanti da Bellingham segnando un gol che, un paio di minuti dopo, è stato annullato in seguito a una revisione del Var richiesta dal direttore di gara Alejandro Muñiz. All’inizio dell’azione, infatti, il brasiliano ha tirato vistosamente i capelli a Salib ed è stato espulso dal direttore di gara per “condotta violenta”. Vinicius, per alcuni secondi, è diventato una furia: i compagni di squadra lo hanno bloccato prima che la protesta contro l’arbitro andasse oltre.

Perché Mou è rimasto in silenzio

Il cartellino rosso costerà almeno due giornate di squalifica: Mourinho, pertanto, non ha preso bene la direzione di gara da parte di Muñiz non presentandosi né in conferenza stampa e neanche agli altri media come di consueto al termine della gare di campionato. Secondo la ricostruzione di alcuni media spagnoli vicini al club Blancos, il tecnico portoghese ha deciso di non parlare per il timore di poter andare “oltre al seminato”, ovvero passare dalla parte del torto con dichiarazioni eccessive che se rilasciate a caldo potevano costargli la presenza in panchina, in gare delicate contro Siviglia e Barcellona, con una lunga squalifica. “Non parlerò perché voglio essere in panchina nelle due prossime gare”, avrebbe detto il tecnico portoghese al suo staff.

Il pensiero del calciatore

Se Mourinho ha preferito un silenzio “d’oro”, a rilasciare dichiarazioni pubbliche a Real Madrid Tv ci ha pensato il centrocampista Aurelien Tchouameni che ha espresso tutto il suo disappunto per alcune decisioni arbitrali. “Non capisco cosa stia succedendo con gli arbitri, con il cartellino rosso. Non lo capisco”.