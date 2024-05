Napoli-Conte, ci siamo? De Laurentiis affonda il colpo sull'ex Inter e Juve

Aurelio De Laurentiis, insieme ai suoi collaboratori, sta lavorando per costruire il "nuovo" Napoli della stagione 2024-2025. Dopo il tricolore conquistato nella passata stagione, il deludentissimo decimo posto di questa annata a -41 dall'Inter scudettata di Simone Inzaghi ha lasciato l'amaro in bocca nell'ambiente. Il numero uno del club azzurro ha deciso di puntare forte su Antonio Conte per la rinascita del suo Napoli, dopo aver cambiato ben tre allenatori in questa stagione maledetta, prima Rudi Garcia, poi Walter Mazzarri per chiudere con Francesco Calzona.

De Laurentiis avrebbe già trovato l'accordo economico con l'ex allenatore di Juventus, Inter, Chelsea e Tottenham e la giornata di domani, o comunque le prossime, potrebbero essere decisive per la definitiva fumata bianca. Gian Piero Gasperini, altro serio candidato alla panchina del Napoli, molto probabilmente continuerà la sua avventura con l'Atalanta dopo aver vinto l'Europa League e questo ha portato il numero uno del club azzurro a puntare deciso su Conte che ha voglia di tornare in sella dopo l'ultima esperienza in Premier League al Tottenham

Accordo vicino?

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, tramite il suo canale Youtube, De Laurentiis avrebbe incontrato Conte lo scorso 11 maggio a Torino e in questo summit si sarebbe trovata l'intesa economica. Il tecnico salentino avrebbe inoltre facilitato l'operazione mostrandosi disponibile a rinunciare a qualcosa rispetto alle sue pretese economiche iniziali. Il presidente del Napoli, però, ha un altro asso nella manica da giocarsi nel caso in cui dovesse saltare Conte: Stefano Pioli alla sua ultima panchina con il Milan. L'intesa tra Conte e De Laurentiis sull'ingaggio si sarebbe assistata ad una cifra compresa tra i 6,5 e i 7 milioni di base fissa e 2 milioni di bonus in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I due milioni di bonus diventerebbero poi la base fissa dalla stagione successiva.

La "gara" a due Gasperini-Conte, dunque, sembra essere stata vinta dal tecnico salentino che ovunque è andato ha sempre portato a casa titoli. L'allenatore di Grugliasco sarebbe stato un'alternativa di lusso ma il presidente Percassi avrebbe deciso di blindarlo con un contratto importante (tre anni e non due come proposto inizialmente dalla società orobica) più la promessa di rinforzare la rosa senza ridimensionare e cedere i big per puntare ad una stagione da protagonisti.

Domani, o comunque nei prossimi giorni, dunque è attesa la fumata bianca che legherà Conte al Napoli che ha voglia di tornare a lottare per lo scudetto dopo aver disputato un campionato ampiamente al di sotto delle aspettative da campione d'Italia in carica. De Laurentiis ha deciso, ora toccherà al salentino dire definitivamente sì alla proposta del club azzurro e pare ci siano tutti i presupposti per cui questo possa accadere.