Napoli-Milan: ecco le pagelle dei protagonisti con i promossi e i bocciati

Il Napoli di Rudi Garcia va sotto di due gol in casa, nel primo tempo, contro il Milan di Stefano Pioli grazie alla doppietta di Olivier Giroud. Nella ripresa, però, gli azzurri salgono in cattedra e la riprendono sul 2-2 finale grazie ai due bei gol di Politano e Raspadori su punizione. Risultato giusto per quanto si è visto nell'arco di tutta la sfida. Tra le fila dei padroni di casa insufficienti Mario Rui, Elmas, Rrahmani sostituiti a fine primo tempo, estramemente positivi Kvaratskhelia, Raspadori e Politano. Tra le fila dei rossoneri non bene Theo Hernandez, Pellegrino e tutto il centrocampo. Ecco i voti della sfida del Maradona:

Le pagelle del Napoli

Alex Meret 6,5: Incolpevole sui due gol del Milan, sul primo la tocca anche, nella ripresa si esalta sul destro dalla distanza di Leao che tiene la partita sul 2-2

Giovanni Di Lorenzo 6,5: Come tutto il Napoli fa fatica nel primo tempo ma nella ripresa esce alla distanza. Da una delle sue tante sovrapposizioni nasce una buona occasione da rete ben parata da Maignan con i piedi. Baluardo.

Amir Rrahmani 5: Stranamente svagato e sovrastato per ben due volte da Giroud che vince nettamente il duello fisico e aereo. (dal 46' Leo Ostigard)

Natan 5: Sarebbe da 6 per come gioca la ripresa ma si fa espellere per doppia ammonizione al minuto 89' e il suo voto scende inevitabilmente. Per sua fortuna il Napoli non perde sull'irruenza c'è da lavorare e parecchio.

Mario Rui 5: Dalle sue parti Pulisic fa il bello e il cattivo tempo e arrivano i due cross dai quali arrivano i due gol di Giroud. (dal 46' Mathias Olivera 6: Ha un'altra marcia rispetto al suo collega e dà il suo contributo per la rimonta)

Elijif Elmas 5: Evanescente. Nessuno spunto interessante in 50' di gioco con Garcia che lo lascia negli spogliatoi a fine primo tempo (dal 46' Giovanni Simeone 6: Con il suo ingresso anche i compagni hanno un punto di riferimento in più e Pellegrino e Tomori qualche grattacapo in più)

Stanislav Lobotka 6: Nel primo tempo fatica terribilmente ma nella ripresa si riscatta tornando il funambolo di sempre in mezzo al campo

Piotr Zielinski 6: Anche lui soffre il movimento del centrocampo del Milan nel primo tempo. Il cambio modulo nella ripresa lo agevola e inizia a rendersi utile per la squadra. (dal 77' Andrè Zambo-Anguissa 6: Entra per far legna e

Matteo Politano 7: Nel primo tempo fatica ma nella ripresa è incontenibile. Riapre la partita con uno slalom speciale in cui beffa Pellegrino, Theo Hernandez ma pure l'incerto Maignan scaricando un sinistro potente sotto la traversa. (dall'82' Alessandro Zanoli sv)

Giacomo Raspadori 6,5: La sua punizione, praticamente da fermo, è uno spettacolo. Fulmina Maignan sul suo palo, e non il primo arrivato, con una sassata di rara potenza e precisione. Chirurgico.

Kvicha Kvaratskhelia 7: A tratti incontenibile, immarcabile ma anche lui cresce a dismisura nella ripresa. Maignan gli dice no al minuto 95' dove sarebbe stata l'apoteosi per lui e per il pubblico del Maradona.

Allenatore Rudi Garcia 6: Il suo Napoli deve prendere due sberloni per svegliarsi ma lui ha la forza di cambiare tre pedine e la rimette insieme con la grinta e il gioco.

Le pagelle del Milan

Mike Maignan 6: Non è perfetto né sul gol di Politano, forte ma centrale, né sulla punizione capolavoro di Raspadori (prende gol sul suo palo ma il tiro è oggettivamente perfetto). In alcune uscite è precipitoso con la palla che gli sfugge dalle mani. Al 95', però, dice no al sinistro in diagonale di Kvaratskhelia e si prende la sufficienza.

Davide Calabria 6: Sforna l'assist del 2-0 e gioca una partita tutto sommato attenta. Al 91' si divora di testa il gol del 2-3 ma ha l'attenuante di essere stremato.

Pierre Kalulu 6: La sua partita dura solo 19' ma poi si deve arrendere ad un infortunio muscolare. Fino a quel momento normale amministrazione. (dal 19' Marco Pellegrino 5,5: Sul primo gol del Napoli esce in maniera avventata ed è complice di Politano. Esce acciaccato, da rivedere. (dall''86' Alessandro Florenzi sv)

Fikayo Tomori 6: Della retroguardia rossonera è quello che gioca una partita con poche sbavature.

Theo Hernandez 5,5: Cos'è successo al quel terzino che sfornava assist, gol e prestazioni convincenti? Anche questa sera è svagato ed ha con Pellegrino sulla coscienza il gol di Politano.

Yunus Musah 5,5: Corre tanto ma a volte lo fa male. Moto perpetuo ma poco concreto

Rade Krunic 5,5: Pioli lo preferisce ad Adli ma il Milan perde in qualità e in geometrie.

Tijiani Reijnders 5,5: Si divora un gol facile facile e nel secondo tempo abbassa troppo il baricentro e sbaglia troppi palloni, una cosa non da lui).

Christian Pulisic 6: Dal suo piede nasce il gol del vantaggio del Milan. Gioca una partita positiva anche se viste le sue qualità potrebbe fare molto di più. Costretto al forfait per una contrattura. (dal 46' Luka Romero 5,5: Commette il fallo, ingenuo, da cui nasce il gol del 2-2 di Raspadori.

Olivier Giroud 7: Segna due gol di testa da attaccante navigato nel giro di nove minuti. Nel secondo tempo sparisce ma complice il calo fisico e di attenzione del Milan. Si infuria con Pioli per il cambio (dall'80' Luka Jovic sv: Non si vede mai ma è ingiudicabile)

Rafael Leao 5,5: Gioca una partita non sufficiente perché onestamente da uno come lui ci si aspetta più sostanza e meno indolenza. Tra colpi di tacco e conclusioni improbabili, Meret gli dice no su un destro secco al minuto 67' ma è tutto. Esce anche lui e se la prende con Pioli. (dall'80' Noah Okafor sv: troppo poco tempo per giudicarlo)

Allenatore Stefano Pioli 5,5: Si fa riprendere sul 2-2 avanti di due gol. Non convincono le sue scelte iniziali con Krunic al posto di Adli ancora una volta ma soprattutto non si capisce perché il suo Milan abbia questi cali di concentrazione. Perplessità anche sull'uscita a dieci dalla fine, più recupero, di Giroud e Leao. In confusione?