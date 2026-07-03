Chiamatele pure occasioni Mondiali. La Coppa del Mondo sta mettendo in vetrina diversi volti emergenti, che possono fare al caso delle squadre di Serie A. È il caso della saracinesca del Paraguay capace di sbattere fuori dalla competizione una delle grandi favorite come la Germania. Merito appunto delle parate strepitose di Orlando Gill che ora fa gola ad alcuni club italiani, in particolare Lazio e Torino. Situazione da tenere d'occhio nei prossimi giorni. A proposito dei granata: il club del presidente Cairo apprezza molto pure l'estremo difensore croato Livakovic. Motivo per cui dalla rassegna iridata potrebbe arrivare il nuovo numero uno del Toro.

Il Mondiale ha invece stregato Zlatan Ibrahimovic, che si è innamorato dell'esterno offensivo bosniaco Kerim Alajbegovic, apprezzato parecchio pure dall'Atalanta. Adesso Milan e Dea progettano l'assalto al talento classe 2007 del Bayer Leverkusen. Il Como invece ha acceso i radar sul muro difensivo della Colombia, ovvero il centrale Davinson Sanchez (Galatasaray) che potrebbe essere l'uomo giusto per blindare la retroguardia di Fabregas. Contatti avviati. Da un difensore all'altro: il Bologna è rimasto impressionato dalle performance del ghanese Jonas Adjetey (Wolfsburg). L'unico capace di lasciare a secco la goal machine inglese Harry Kane e scusate se è poco. Una storia incredibile quella del classe 2003 cresciuto nell'indigenza e che da ragazzo per sbarcare il lunario faceva l'imbianchino. Incredibile ma vero.

Nella Norvegia che sogna di sgambettare il Brasile, invece, brilla la stellina di Antonio Nusa, che da mesi fa impazzire Manna e Gasperini. Difficile però che Napoli e Roma possano accontentare le richieste del Lipsia (servono 60 milioni) per l'esterno d'attacco, anche se un tentativo non va escluso. Per la serie: mai dire mai.

Nella Svezia ha rubato l'occhio il laterale mancino Stroud (Mjallby), prenotato dal Genoa per 2,5 milioni. Infine il goleador messicano Quinones ha attirato le attenzioni, oltre che del Grifone, pure della Fiorentina, che potrebbe farsi avanti qualora dovesse arrivare un'offertona per Kean. Tu chiamale se vuoi occasioni