Gli occhi del mondo sui Mondiali, cerimonia di apertura e poi subito in campo

Incontro speciale nel backstage del Fifa Countdown Concert, evento all'interno delle iniziative per la cerimonia d'apertura del Mondiale di calcio che si aprirà oggi con il match tra Messico e Sudafrica. Andrea Bocelli ha scambiato infatti qualche parola con Ronaldo, in un video diventato virale sui social. "Mi sto allenando a tennis, ho visto che hai incontrato Sinner, sono geloso di tutti e due - ha raccontato il 'Fenomenò - Sono innamorato anche di lui". Il cantante si è poi complimentato con l'ex stella di Inter e Real Madrid per il suo italiano. "Eh, ho giocato otto anni in Italia...", la replica di Ronaldo.