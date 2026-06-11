Gli occhi del mondo sui Mondiali, cerimonia di apertura e poi subito in campo

Occhi puntati su Città del Messico per l'inaugurazione dei Mondiali di calcio che, per la prima volta nella storia, si disputano in tre Paesi diversi (Canada, Stati Uniti e Messico) con 48 nazionali partecipanti. L'Italia non c'è, per la terza volta di fila.Ma per gli appassionati di calcio, tristezza azzurra a parte, è comunque un giorno di festa per l'inizio del torneo più importante, quello che assegna la coppa del mondo. La popstar Shakira fa ballare tutto lo stadio. Canta Bocelli e sfilano le bandiere di tutte le nazioni presenti.
Uno spettacolo di suoni e colori
Si esibisce Andrea Bocelli
La voce riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo di Andrea Bocelli intona l'inno di questi Mondiali, dal titolo "Dna". Una performance, la sua, che conferisce al brano solennità e intensità emotiva. "Tornare a Città del Messico, una città che mi ha sempre accolto con straordinario calore, mi riempie di gioia e gratitudine", ha detto Bocelli, evidenziando anche quanto sia speciale condividere questo progetto con altri tre artisti: la cantante sudcoreana EJAE, Megan Thee Stallion e David Guetta.
Salma Hayek e Infantino, poi siflano tutte le bandiere
All'Atzeca sono presenti diverse star locali, come Alejandro Fernández che ha cantato l'inno nazionale messicano e Ryan Castro insieme a J Balvin per un'esibizione speciale. L'attrice, regista e produttrice messicano-americana candidata all'Oscar Salma Hayek Pinault è scesa in campo come ambasciatrice della Coppa del Mondo dando il "benvenuto in Messico", mentre in tribuna il presidente della Fifa Gianni Infantino ha mostrato sorridente la vera Coppa del Mondo. A seguire c'è stata la sfilata delle bandiere delle 48 squadre partecipanti alla Coppa del Mondo, una delle novità ideate da Marco Balich regista della cerimonia.
I filmati del Mondiale 1986
Sui maxischermi dell'Atzeca scorrono le immagini del Mondiale 1986, quello a cui l'Italia arrivò da campione del mondo e che, alla fine, fu vinto dall'Argentina di Maradona nella finale contro la Germania.
Shakira fa ballare tutto lo stadio
La popstar colombiana Shakira parte con l'inno del Mondiale, cantando "Dai dai" ed esibendosi nel balletto insieme a Burna Boy, cantautore e produttore discografico nigeriano.
Una Coppa del mondo gigante in mezzo al campo
L'inizio della cerimonia ha visto un pallone dorato al centro del campo poi diventare una coppa del Mondo gigante mentre ballerini in costume tradizionale danzano rimandando alla storia del Messico e della sua millenaria civiltà. I primi artisti che suonano sono i Manà, gruppo rock locale, con tutto lo stadio che canta in coro.
Iniziata la cerimonia di apertura
"Il calcio unisce! Benvenuti in Messico", con questo breve slogan è partita ufficialmente la cerimonia d'apertura, con i Manà come primi ospiti musicali che hanno fatto cantare tutti gli spettartori presenti allo stadio Azteca (81mila posti a sedere).
Festa di apertura organizzata da un italiano
La grande cerimonia di apertura (anzi, le tre cerimonie) è stata organizzata dall'italiano Marco Balich. Per l'esattezza da Balich Wonder Studio, agenzia milanese che si occupa di grandi eventi, tra cui le cerimonie olimpiche. In passato ha curato l'inaugurazione dei Mondiali 2022 in Qatar.
Incontro Ronaldo-Bocelli, il brasiliano: "Geloso di te e Sinner"
Incontro speciale nel backstage del Fifa Countdown Concert, evento all'interno delle iniziative per la cerimonia d'apertura del Mondiale di calcio che si aprirà oggi con il match tra Messico e Sudafrica. Andrea Bocelli ha scambiato infatti qualche parola con Ronaldo, in un video diventato virale sui social. "Mi sto allenando a tennis, ho visto che hai incontrato Sinner, sono geloso di tutti e due - ha raccontato il 'Fenomenò - Sono innamorato anche di lui". Il cantante si è poi complimentato con l'ex stella di Inter e Real Madrid per il suo italiano. "Eh, ho giocato otto anni in Italia...", la replica di Ronaldo.
Code e traffico per arrivare allo stadio Atzeca
A causa dell'operazione "Ultimo Miglio" disposto dalle autorità si registrano code e traffico attorno allo Stadio Azteca di Città del Messico per la partita inaugurale della nazionale locale contro il Sudafrica. Migliaia di persone sono in fila dalle cinque del mattino per accedere all'impianto sportivo. Sono attivi blocchi di sicurezza in un raggio di un chilometro e mezzo e l'accesso ai veicoli privati, ai taxi e ai mezzi a noleggio è vietato. L'ingresso è consentito solo a piedi, presentando il biglietto e un documento di identità. Le autorità raccomandano l'uso dei trasporti pubblici, che offrono corse aggiuntive per l'evento. Nel frattempo, unità aeree sorvolano l'area per vigilare sul perimetro e garantire la sicurezza dei presenti.
Trump non sarà alla prima partita negli Usa, presente Rubio
Donald Trump non sarà domani sera allo stadio di Los Angeles per la partita d'esordio degli Stati Uniti contro il Paraguay ai mondiali di calcio. Lo hanno detto due fonti al corrente dei piani del presidente americano citate da Politico. Presente invece il presidente del Paraguay, Santiago Pena, atteso oggi in California, mentre la delegazione americana sarà guidata dal segretario di Stato Marco Rubio.