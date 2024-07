Olanda-Inghilterra, le pagelle: Foden e Watkins stellari, Simons a sprazzi, male Bellingham

La seconda semifinale di Euro 2024 ci ha consegnato il nome dell’altra finalista che contenderà alla favorita Spagna il titolo di campione d’Europa. Vediamo quindi come sono andate le due squadre nella partita al Signal-Iduna Park che è valsa all’Inghilterra l’accesso alla finalissima di Berlino.

OLANDA (4-2-3-1)

Bart Verbruggen 6 – Chiamato raramente in causa, risponde sempre presente, anche sul rigore di Kane, un po’ troppo angolato per lui.

Denzel Dumfries 6 – Intervento ingenuo e pericoloso sulla girata di Kane che causa il rigore. Provvidenziale nel fermare il tiro di Foden sulla linea, sfortunato sulla traversa al 39’. Dal 90+2 Brian Brobbey s.v.

Stefan De Vrij 6,5 – Molto preciso, poche sbavature, fondamentale quando ferma Foden sull’ennesimo errore di Dumfries.

Virgil Van Dijk 6,5 – Direttore d’orchestra, preciso come pochi ma non sempre perfetto sulle incursioni degli avanti inglesi. Sfortunato al 64’ quando Pickford arriva sul suo tiro a botta sicura.

Nathan Aké 6,5 – Non particolarmente propositivo ma neanche troppi errori. Molto lento nel fraseggio in avanti ma in copertura fa più che discretamente.

Jerdy Schouten 6 – Un po’ aggressivo sulla mediana ma si muove tanto: efficace nel contrasto di un pessimo cliente come Saka.

Tijjani Reijnders 5,5 – Si vede pochissimo, non è mai in grado di dare la scossa, richiamato spesso e volentieri da Koeman. Un po’ meglio nella ripresa, quando può spostarsi più in avanti.

Donyell Malen 5 – Impreciso il suo controllo sul passaggio di Simons, partita un po’ opaca la sua. Sicuramente non una buona prestazione. Dal 46’ Wout Weghorst 6 – Davvero pochi palloni giocabili per lui, fatica a liberarsi dalla marcatura di Stones.

Xavi Simons 7 – Efficace nel contrasto a Bellingham, poco preciso nell’ultimo passaggio ma si fa perdonare con un gran gol. Quando l’Olanda arretra, trova davvero pochi spazi. Dal 90+2’ Joshua Zirkzee s.v.

Cody Gakpo 5,5 – Poco preciso nel controllo, fin troppo deciso in certe entrate, sicuramente non la sua migliore partita con la maglia oranje. Meglio nella ripresa in fase di copertura.

Memphis Depay 5 – I pochi palloni che ha a disposizione li spreca quasi tutti. Sfortunato nel lasciare il campo per un problema muscolare. Dal 34’ Joey Veerman 6 – Prova a scavalcare il folto centrocampo inglese ma non è precisissimo. Meglio in fase d’interdizione.

Ronald Koeman 6 – L’Olanda scende in campo col piglio giusto ma subisce psicologicamente il pareggio sul rigore di Kane, rischiando di affondare malamente. Dopo lunghi tratti molto abulici, seconda parte della ripresa più propositiva.

INGHILTERRA (3-4-2-1)

Jordan Pickford 6 – Incolpevole sul golazo di Simons, per il resto chiamato raramente in causa. Perfetta la reazione sul tiro da breve distanza di Van Dijk.

Kyle Walker 6,5 – Preciso in entrambe le fasi, giocatore fondamentale per Southgate: giganteggia sulla fascia anche se ogni tanto i suoi passaggi sono poco precisi

John Stones 6 – Aggressivo quanto basta, buon movimento, fatica poco in difesa. Partita nella quale fa pesare la sua esperienza.

Marc Guehi 6 – Passaggi facili, pochi strappi, limitato nei movimenti da Southgate ma comunque utile in fase di copertura.

Bukayo Saka 6,5 – Spunta ovunque, sempre pericoloso, forse il migliore a disposizione di Southgate. Meno brillante nella ripresa, quando ha speso molte energie. Dal 90+1’ Ezri Konsa s.v.

Declan Rice 5,5 – Disattenzione abbastanza grave quella su Simons ma riesce a riprendersi in fretta. Non del tutto convincente, specialmente quando fa passaggi troppo affrettati sulla tre quarti.

Kobbie Mainoo 6 – Non brilla particolarmente ma il suo lo fa, portando energia e carattere. Secondo tempo decisamente sottotono. Dal 90+2’ Conor Gallagher s.v.

Kieran Trippier 6,5– Tanto movimento come al solito, disciplinato quanto basta, specialmente quando c’è da recuperare palloni sulla mediana. Dal 46’ Luke Shaw 6 – Buono il suo impatto sulla partita ma principalmente in fase difensiva.

Phil Foden 7.5 – Marcato stretto dalla difesa, fa un mezzo miracolo seminando tutta la difesa. Si ripete al 30’ con un tiro a giro splendido. Poi l’Olanda riesce a prendergli meglio le misure. Dal 79’ Cole Palmer 5,5 – A dire il vero non si capisce bene cosa gli abbia chiesto di fare Southgate. Spreca un’ottima occasione a pochi minuti dalla fine del tempo regolamentare.

Jude Bellingham 5 – Servito piuttosto male, prova a dare la scossa da solo ma senza molta fortuna. Da uno come lui ci si aspetta sempre qualcosa di più. Fallo evitabile quello che gli costa il giallo.

Harry Kane 6,5 – Fa tristezza vederlo sulla mediana a recuperare palloni; appena ha un mezzo pallone cerca la porta. Perfetto sul rigore che riapre la semifinale. Dal 79’ Ollie Watkins 7 – Cerca di sfruttare la sua velocità ma è marcato bene da De Vrij. Appena ha spazio, piazza una rasoiata sulla quale Verbruggen non può arrivare.

Gareth Southgate 6 – Il gol a freddo non cambia il piano partita dell’Inghilterra ma, diversamente dalle ultime partite, i Tre Leoni giocano con più decisione e creatività. Nella ripresa soffre di più la vivacità degli arancioni ma dimostra la propria solidità difensiva. Decisivi i suoi cambi nel finale.

(arbitro) – Discutibile la decisione sul contrasto tra Kane e Dumfries, visto che il tiro era già partito. Per il resto qualche sbavatura ma pochi errori veramente gravi.