Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza

Ora un top club della Premier punta Vergara

Contatti avviati e in arrivo per il club partenopeo un'offerta ufficiale da 25 milioni più bonus per cercare di strappare il gioiellino classe 2003 agli azzurri

Ora un top club della Premier punta Vergara
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Dopo Leoni e Calafiori un altro talento italiano potrebbe lasciare il calcio italiano e volare presto Oltremanica. È piombato, infatti, un top club inglese che giocherà le coppe europee sul fantasista del Napoli Antonio Vergara. Contatti avviati e in arrivo per il club partenopeo un'offerta ufficiale da 25 milioni più bonus per cercare di strappare il gioiellino classe 2003 agli azzurri, che - in caso di cessione - realizzerebbero una maxi plusvalenza in virtù del fatto che l'ex Reggiana è un prodotto del settore giovanile. Occhio anche a un paio di club di prima fascia in Serie A per Vergara, che è stato la principale sorpresa dell'annata napoletana. Tanto che nel momento più delicato della stagione Antonio Conte si era aggrappato al suo estro per tenere il Napoli in corsa per i primissimi posti.

Vergara potrebbe presto essere chiamato in Nazionale, dove potrebbe giocare al fianco di Pio Esposito che l'Inter si appresta a blindare fino al 2031 con un robusto adeguamento dell'ingaggio.

A proposito di grandi protagonisti azzurri: il Campione del Mondo 2006 Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina (accordo fino al 2028). Infine dopo aver svernato negli ultimi due anni al Milan (a 4 milioni netti a stagione) Divock Origi ha annunciato a soli 31 anni l'addio al calcio giocato.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica