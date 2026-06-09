Ora un top club della Premier punta Vergara

Dopo Leoni e Calafiori un altro talento italiano potrebbe lasciare il calcio italiano e volare presto Oltremanica. È piombato, infatti, un top club inglese che giocherà le coppe europee sul fantasista del Napoli Antonio Vergara. Contatti avviati e in arrivo per il club partenopeo un'offerta ufficiale da 25 milioni più bonus per cercare di strappare il gioiellino classe 2003 agli azzurri, che - in caso di cessione - realizzerebbero una maxi plusvalenza in virtù del fatto che l'ex Reggiana è un prodotto del settore giovanile. Occhio anche a un paio di club di prima fascia in Serie A per Vergara, che è stato la principale sorpresa dell'annata napoletana. Tanto che nel momento più delicato della stagione Antonio Conte si era aggrappato al suo estro per tenere il Napoli in corsa per i primissimi posti.

Vergara potrebbe presto essere chiamato in Nazionale, dove potrebbe giocare al fianco di Pio Esposito che l'Inter si appresta a blindare fino al 2031 con un robusto adeguamento dell'ingaggio.

A proposito di grandi protagonisti azzurri: il Campione del Mondo 2006 Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina (accordo fino al 2028). Infine dopo aver svernato negli ultimi due anni al Milan (a 4 milioni netti a stagione) Divock Origi ha annunciato a soli 31 anni l'addio al calcio giocato.