Ore d'ansia per il padre di Messi, la famiglia si stringe intorno a Jorge: "Chiediamo sensibilità". Le lacrime di Leo

Sono ore di grande preoccupazione in casa Messi a causa delle condizioni di salute in cui versa il papà di Leo Jorge Horacio, tenuto sotto osservazione: dietro le lacrime versate dal fenomeno argentino dopo la fantastica tripletta che ha lanciato l'Albiceleste nel match di esordio ai Mondiali 2026 c'è proprio l'angoscia che la famiglia sta vivendo da qualche tempo a questa parte.

I familiari che vorrebbero semplicemente star vicini a Jorge senza alcun genere di spettacolarizzazione, sono stati costretti a intervenire con una nota ufficiale a causa delle dichiarazioni, risultate poi false, rilasciate da una TV argentina. "Non vorrei darvi brutte notizie, ma il padre di Messi è appena morto", aveva infatti rivelato la conduttrice Florencia Pena durante "El Show del Verano", programma in onda sull'emittente locale Luzu TV.

Nonostante che non fosse chiara né la fonte né tantomeno la situazione, in diretta televisiva già si tracciavano gli scenari futuri della nazionale di calcio argentina, che avrebbe dovuto fare a meno dell'otto volte vincitore del Pallone d'Oro: "Nel bel mezzo dei Mondiali quindi Messi dovrà andarsene". Inutile dire che si è scatenato un vero e proprio vespaio tra i tifosi, che hanno chiesto la chiusura della trasmissione televisiva nel momento in cui è emerso che si trattava di una fake news: "Ci siamo cascati".

Il clamore della notizia è stato talmente grande da costringere la famiglia di Messi a fare una volta per tutte chiarezza sulle sue condizioni di salute, oltre che a chiedere rispetto e sensibilità. Jorge Horacio, con cui Leo ha un rapporto speciale, sarebbe stato colto da un malore in casa, venendo ricoverato in ospedale per effettuare una serie di esami neurologici e cardiovascolari, e per ricevere le cure del caso, ma nessuno del nucleo familiare aveva rilasciato dichiarazioni per condividere il suo stato di salute.

"La famiglia Messi informa che Jorge sta affrontando un problema di salute", si legge nella nota diffusa nelle scorse ore, "in questo momento si trova sotto osservazione medica, in fase di recupero e con un'evoluzione favorevole all'interno del quadro clinico che presenta”. “Di fronte alle versioni, alle voci e alle speculazioni circolate nelle ultime ore, la famiglia desidera esprimere il proprio profondo disappunto per la mancanza di sensibilità, rispetto e scrupoli con cui alcune persone hanno trattato una situazione strettamente privata e familiare", prosegue la nota. "La famiglia desidera inoltre chiarire che solo i familiari più stretti dispongono di informazioni reali e precise sulle condizioni di Jorge, pertanto, qualsiasi versione, dichiarazione o informazione che non provenga dalla famiglia stessa e dai suoi canali ufficiali non deve essere considerata valida né veritiera", si legge ancora, "in momenti come questo, chiediamo responsabilità, prudenza e umanità". "La salute di una persona e la serenità di chi gli sta intorno non dovrebbero essere oggetto di speculazione né di irresponsabile interesse mediatico.

Ringraziamo sinceramente per le dimostrazioni di affetto, rispetto e preoccupazione ricevute, e chiediamo che vengano preservate la privacy, la riservatezza e l'intimità di Jorge e di tutta la sua famiglia durante questo periodo.Qualsiasi novità rilevante sarà comunicata tempestivamente dalla famiglia e attraverso i canali preposti. Grazie per la comprensione", conclude il comunicato.