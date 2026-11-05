Owono rompe il silenzio

Jesus Owono prende la parola. Il portiere guineiano dell’Andorra, protagonista del tremendo scontro in campo che è costato lunedì la vita a Jesus de Miguel, attaccante del Tenerife, ha affidato i propri sentimenti ai social del suo club: «Sono i giorni più difficili della mia vita, non trovo nemmeno le parole. Penso a De Miguel e ai suoi cari e so che ci saranno altre questioni da qui in avanti, da affrontare con il massimo rispetto, ma in questo momento penso solo a tutto il dolore che ho causato».

Sul piano legale, dal punto di vista sportivo rischia fino a 12 giornate di squalifica, ma penalmente fino a 4 anni di carcere. Dipenderà dal grado di “imprudenza” o di colpa con cui i giudici valuteranno la sua uscita. Intanto emergono dubbi sui primi soccorsi a De Miguel, da vedere se tutti i protocolli siano stati rispettati. Il calcio spagnolo, sotto choc, valuta addirittura uno stop dei campionati dopo il rinvio della Coppa del Re questa settimana.