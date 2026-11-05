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Calcio

Owono rompe il silenzio

“I giorni peggiori di sempre”

Alessandro Ruta
epa11111475 Goalkeeper Jesus Owono (R) of Equatorial Guinea in action during the CAF 2023 Africa Cup of Nations Round of 16 match between Equatorial Guinea and Guinea Conakry, in Abidjan, Ivory Coast, 28 January 2024. EPA/LEGNAN KOULA
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Jesus Owono prende la parola. Il portiere guineiano dell’Andorra, protagonista del tremendo scontro in campo che è costato lunedì la vita a Jesus de Miguel, attaccante del Tenerife, ha affidato i propri sentimenti ai social del suo club: «Sono i giorni più difficili della mia vita, non trovo nemmeno le parole. Penso a De Miguel e ai suoi cari e so che ci saranno altre questioni da qui in avanti, da affrontare con il massimo rispetto, ma in questo momento penso solo a tutto il dolore che ho causato».

Sul piano legale, dal punto di vista sportivo rischia fino a 12 giornate di squalifica, ma penalmente fino a 4 anni di carcere. Dipenderà dal grado di “imprudenza” o di colpa con cui i giudici valuteranno la sua uscita. Intanto emergono dubbi sui primi soccorsi a De Miguel, da vedere se tutti i protocolli siano stati rispettati. Il calcio spagnolo, sotto choc, valuta addirittura uno stop dei campionati dopo il rinvio della Coppa del Re questa settimana.

LuttoTenerife
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