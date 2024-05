Le pagelle di Borussia Dortmund - Psg: Fullkrug letale, stecca Mbappé

Il Borussia Dortmund contro il Paris Saint-Germain al Signal Iduna Park nell'andata della semifinale di Champions League. La squadra di Terzic trova il vantaggio al 36' con un gol di Niclas Fullkrug che scatta sul filo del fuorigioco e batte Donnarumma. I parigini vanno vicini al pareggio nel secondo tempo e colpiscono due volte il palo nella stessa azione con Mbappé e Hakimi. Si deciderà tutto nel ritorno al Parco dei Principi, martedì 7 maggio.

Borussia Dortmund

Gregor KOBEL 6 - Inoperoso nel primo tempo. Si salva grazie ad un doppio palo interno. Poi salva su Dembélé

Julian RYERSON 6.5 - Grande spinta nel primo tempo. Nel secondo tempo meno scorribande ma un'ottima gestione della fascia destra. Dall'87' Marius Wolf SV

Mats HUMMELS 6.5 - Dove non ci arriva con lo scatto, supplisce con l'esperienza. Grande leadership in una serata praticamente perfetta

Nico SCHLOTTERBECK 6.5 - Rapido nel breve. Tiene a bada bene Mbappé. Si completa alla perfezione con Hummels. Insieme non sbagliano praticamente nulla

Ian MAATSEN 6 - Più bravo quando si propone. Ha dalla sua l'inconveniente di avere Hakimi e Dembélé dalle sue parti. Tutto sommato limita i danni

Marcel SABITZER 6.5- Sempre pericoloso negli inserimenti. Va due volte al tiro nel primo tempo ma trova pronto Donnarumma.

Emre CAN 6.5 - Equilibratore del centrocampo. Fa da diga in una squadra tutta votata all'attacco, confermandosi un elemento indispensabile

Jadon SANCHO 6.5 - Grande vivacità e tecnica da fuoriclasse. A Dortmund sta tornando quello di un tempo

Julian BRANDT 6.5- Svaria per tutto il fronte d'attacco e ci mette tanta qualità. Marquinhos gli nega un gol praticamente fatto. Dall'87' Felix Nmecha SV

Karim ADEYEMI 7 - Tanti sprint sulla fascia ma anche tanti ripiegamenti difensivi. Rincorre gli avversari. Partitona da giocatore maturo, a dispetto della giovane età. Dall'87' Marco Reus SV

Niclas FULLKRUG 7 - Fulmina Donnarumma con un gol da attaccante di razza alla prima occasione che gli capita. Spreca un'occasione clamorosa a porta spalancata. Resta il merito di un gol importantissimo merita un 7 pieno.

Dal 90' Youssoufa Moukoko SV

Allenatore: Edin TERZIC 7 - Arrivare a giocarsi una semifinale dimostra il grande lavoro svolto. In casa prepara la partita perfetta. Nel ritorno al Parco ci sarà l'esame di maturità per lui e per la squadra.

Paris Saint-Germain

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Incolpevole sul gol. Si fa trovare pronto due volte su Sabitzer

Achraf HAKIMI 6.5 - Con Dembélé forma una corsia ad alta velocità. Sempre pericoloso in proiezione offensiva. Colpisce un palo interno subito dopo quello di Mbappé. Il migliore del Psg

MARQUINHOS 6 - Sale in ritardo tenendo in gioco Fullkrug in occasione del gol. Si fa perdonare dell'errore murando alla disperata Brandt, vale come un gol

Lucas HERNANDEZ 5.5 - Si fa male quando prova ad opporsi a Fullkrug senza successo. Dal 41' Lucas BERALDO 6 - Altro prospetto giovanissimo. Buon ingresso, non trema davanti al Muro Giallo

Nuno MENDES 6 - Inizio timido, più intraprendente nella ripresa con qualche sortita offensiva interessante

Warren ZAIRE-EMERY 6 - Sempre ad un tocco. Lavoro esclusivamente tattico per questo Luis Enrique non ci rinuncia mai

VITINHA 6 - Il faro della squadra. Dai suoi piedi passano tutte le azioni. Si fa apprezzare anche nel recupero palla. Stasera meno brillante del solito

Fabian RUIZ 5.5 - Tanta qualità ma ritmi compassati. Conferma i pregi e difetti visti negli anni di Napoli.

Ousmane DEMBÉLÉ 5 - Ex di turno, gioca più accentrato per creare spazio ad Hakimi. Sbaglia davanti a Kobel poi mette alto un rigore in movimento

Kylian MBAPPÉ 5 - Costantemente raddoppiato. Sfortunato sulla conclusione finita sul palo. Da un giocatore come lui ci si aspetterebbe molto di più

Bradley BARCOLA 5 - Elegantissimo nelle movenze. Troppo lezioso in qualche circostanza. Ma vista la giovane età, difficile pretendere di più. Dal 65' Randal KOLO MUANI 5 - Neanche lui riesce ad incidere

Allenatore: LUIS ENRIQUE 6 - A Dortmund ci sta di concedere qualcosa. La squadra gioca una partita matura senza mai snaturarsi. La leggerezza difensiva è ormai una costante. Tradito dagli episodi, al ritorno servirà una prova maiuscola. In fondo la finale è alla portata.

Arbitro: Anthony TAYLOR (Inghilterra) 6 - Classica direzione all'inglese.

Fischia pochissimo. Non ci sono episodi controversi per sua fortuna