Le pagelle di Inter-Cagliari: la difesa traballa, Ranieri azzecca i cambi

Finisce 2-2 il posticipo di San Siro tra l'Inter di Simone Inzaghi e il Cagliari di Claudio Ranieri. Tra le fila dei nerazzurri la difesa è quasi tutta "ballerina" mentre Calhanoglu si conferma infallibile dagli undici metri. Sanchez è uno dei migliori in campo e Thuram si sblocca dopo settimane a secco. Tra le fila del Cagliari male Mina, benissimo i nuovi innesti con Viola e Lapadula che cambiano la partita con gol e assist. Positive anche le prove di Luvumbo e Shomorudov autore di gol e assist. Ecco i voti del match del Meazza

Le pagelle dell'Inter

Yann Sommer 6,5: Incolpevole sui gol del Cagliari, al 95' salva tutto sul colpo di testa a botta sicura di Viola.

Yann Aurel Bisseck 6: Il giovane difensore tedesco difende bene e si spinge spesso in proiezione offensiva. Ottima acquisto e prospetto per il futuro e unico sufficiente della difesa

Francesco Acerbi 5: Svagato su entrambi i gol del Cagliari. Prova stranamente incolore la sua. Da rivedere

Alessandro Bastoni 5,5: Anche lui è cresciuto in maniera esponenziale nell'arco della stagione ma in generale da quando è arrivato all'Inter. Questa sera, però, non è preciso su entrambi i gol segnati dal Cagliari. (dall'86' Tajon Buchanan sv)

Matteo Darmian 6: Il solito usato sicuro che sai che non ti tradirà mai. Partita di abnegazione e quantità per l'esterno dell'Inter. (dal 75' Denzel Dumfries)

Nicolò Barella 6,5: Scuffet gli nega il gol con una bella parata neutralizzando il suo tiro al volo di destro. Segna con una bella invenzione di testa ma è in fuorigioco. Come sempre partita di qualità e quantità per il grande ex della partita.

Hakan Calhanoglu 6,5: Chirurgico dagli undici metri, anche se Scuffet tocca la sua conclusione perfetta diretta all'angolino. L'Inter dipende dalla sua regia e della sua verticalità. Tredicesima rete stagionale per un giocatore ormai divenuto basilare per l'economia di gioco dei nerazzurri.

Henrix Mkhitaryan 6: Come sempre qualità a profusione e grande gestione del pallone a metà campo. Esce e dopo pochi secondi l'Inter incassa il gol del pareggio...sarà un caso? (dal 64' Davide Frattesi 6,5: Entra e il Cagliari segna subito il gol del pareggio. Il calcio di rigore nasce da un suo colpo di testa intercettato di mano da Mina. Sempre decisivo)

Federico Dimarco 6: La stanchezza si fa sentire e anche questa sera parte forte ma si spegne pian piano. Non fa mai mancare il suo apporto offensivo ma non è brillante come qualche settimana fa. (dal 75' Carlos Augusto 5,5: Entra per dar fiato al compagno ma non riesce ad incidere)

Alexis Sanchez 6,5: Sigla l'assist per l'1-0 di Thuram e disputa una partita ricca di giocate di qualità. Si mette al servizio della squadra ed esce un po' corrucciato ma la sua prestazione è super positiva (dal 75' Marko Arnautovic 5,5: Entra per dare fisicità all'attacco ma la vede davvero poco. Troppo poco tempo per giudicarlo)

Marcus Thuram 6,5: Segna il gol dell'1-0 e si sblocca dopo settimane di digiuno. Cala però alla distanza e non punge più.

Allenatore Simone Inzaghi 5,5: La sua Inter si fa infilare troppo dalle belle imbucate del Cagliari. Questa sera non azzecca i cambi

Le pagelle del Cagliari

Simone Scuffet 7: Decisivo con alcune parate salva risultato che tengono a galla il Cagliari. Sfiora il rigore di Calhanoglu: bella prova dell'ex portiere dell'Udinese.

Pantelis Hatzidiakos 6: Il greco ci mette fisico ed esperienza per arginare le folate dell'Inter e ci riesce parzialmente.

Yerry Mina 4,5: Sbaglia il fuorigioco in occasione del gol dell'1-0 dell'Inter e prova il rigore. Prova disastrosa la sua

Adam Obert 6: Anche lui soffre le accelerazioni dei giocatori dell'Inter. Cresce alla distanza

Alessandro Di Pardo 6: Spinge e difende (dal 78' Gabriele Zappa 5,5: Entra per coprire nel finale ma soffre le accelerazioni di Buchanan)

Antoine Makoumbou 6: Ci mette fisicità ma anche qualità. Prova di sostanza contro uno dei centrocampi più forti in circolazione.

Jakub Jankto 5,5: Esce dal campo stupito ed incredulo dopo soli 29' di gioco. Ranieri non è soddisfatto del centrocampo del suo Cagliari e a "pagarla" è il giocatore ceco forse anche in una posizione proprio non congeniale alle sue caratteristiche (dal 29' Matteo Prati 6: Entra per aggiustare la situazione e lo fa bene)

Ibrahim Sulemana 5,5: Soffre la mobilità e le fitte trame del centrocampo dell'Inter.

Tommaso Augello 6: Il suo mancino è sempre insidioso. Ci mette fisico, corsa ed esperienza.

Eldor Shomorudov 6,5: Abile a segnare il gol dell'1-1 su assist di Luvumbo (dal 78' Nicolas Viola 7: Entra e segna: ormai è il suo marchio di fabbrica. Sfiora il 2-3 con un sinistro che sibila alla sinistra di Sommer e con un colpo di testa centrale parato dal numero uno nerazzurro. Decisivo)

Zito Luvumbo 6,5: Si muove tanto, lo fa bene e crea diversi grattacapi alla difesa dell'Inter sopratutto nel primo tempo. Esce stremato (dal 78' Gianluca Lapadula 6,5: Con il gomito accomoda la palla a Viola che vale il 2-2. Suo malgrado fornisce un assist al compagno e il suo ingresso in campo è stato positivo. Al 95' serve con una bella giocata un altro assist di sinistro a Viola che viene neutralizzato da Sommer)

Allenatore Claudio Ranieri 7: Il suo Cagliari gioca con coraggio in casa della capolista e il punto è il giusto premio per il suo atteggiamento. Bravissimo

Arbitro Francesco Fourneau 5: Dirige bene ma ci sono diversi dubbi sul gol del 2-2 del Cagliari.

Lapadula serve di braccio/gomito Viola che segna il 2-2 finale. Dal Var tutto tace e la rete viene convalidata: decisione corretta?