Le pagelle di Lazio-Bayern Monaco: ecco i promossi e i bocciati

La Lazio di Maurizio Sarri, a sopresa ma in maniera meritata, vince l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco di Thomas Tuchel. Tutti promossi i biancocelesti per una prestazione accorta in cui non hanno mai concesso un tiro verso lo specchio della porta ai bavaresi. Tra le fila dei tedeschi, invece, tantissimi gli insufficienti con il solo Musiala a predicare nel deserto. Ecco i voti della sfida disputata allo stadio Olimpico:

Le pagelle della Lazio

Ivan Provedel 6: Non deve compiere particolari interventi ma è sempre sul pezzo e concentrato. Sicurezza.

Adam Marusic 6: Musiala gli fa venire, e non poco, il mal di testa ma tutto sommato regge bene l'onda d'urto del talento del Bayern.

Mario Gila 7: In coppia con Romagnoli erge un muro davvero impenetrabile. Partita gagliarda del difensore spagnolo classe 2000. Esce stremato (dall'81 Patric Gabarron sv)

Alessio Romagnoli 7: Kane è un cattivo, cattivissimo cliente ma lui lo rende mansueto.

Elseid Hysaj 6: Partita onesta quella dell'albanese che tiene bene in fase difensiva. Esce per infortunio avendo dato tutto (dal 60' Manuel Lazzari 6: Tiene botta e non va mai in affanno)

Mateo Guendouzi 7: Il francese è ovunque. Stilisticamente non sarà impeccabile e bello da vedere ma se la Lazio ha retto l'urto del centrocampo del Bayern è soprattutto merito suo.

Danilo Cataldi 6: Davanti alla difesa fa tanto filtro e bada più al sodo che alla giocata "complicata".

Luis Alberto 6,5: Lo spagnolo sente la responsabilità di avere le chiavi del centrocampo e non sbaglia quasi mai la gestione della palla. Stratega. (dal 74' Daichi Kamada 6: Venti minuti di sostanza per il giapponese che entra per dare qualità e quantità)

Gustav Isaksen 7: Si guadagna il calcio di rigore ma non solo. La sua partita è fatta di strappi e giocate di qualità. Promosso (dal 73' Pedro Rodriguez 6: Mette l'esperienza al servizio della squadra nonostante non riesca a pungere)

Ciro Immobile 7: Si muove tanto sul fronte offensivo per non dare punti di riferimento ai difensori del Bayern. Realizza freddamente il calcio di rigore che decide questa sfida d'andata. Capitano e bomber ritrovato. (dal 74' Taty Castellanos 6: Entra in campo con voglia di fare e tiene in apprensione la difesa del Bayern)

Felipe Anderson 7: Il brasiliano, soprattutto nel primo tempo, gioca in maniera intelligente, mettendo a servizio della squadra la sua tecnica. Nella ripresa è sua la ripartenza che propizia poi il calcio di rigore. Decisivo.

Allenatore Maurizio Sarri 7,5: La Lazio aveva, a suo dire, poche chance di vincere questa partita a meno che non avesse sfoderato la prestazione della vita. Ecco, la sua squadra ha sfoderato una prestazione super: corta, compatta, quadrata e in grado di ripartire alla bisogna. Vittoria di prestigio che porta assolutamente la sua griffe tangibile.

Le pagelle del Bayern Monaco

Manuel Neuer 6: Bella l'uscita su Isaksen a inizio secondo tempo. Si muove in anticipo sul calcio di rigore di Immobile ma non gli si possono addossare colpe.

Noussair Mazraoui 6: Spinge tanto ma i suoi cross sono quantomeno rivedibili. Non ficcante ed incisivo come al suo solito.

Kim Min-Jae 6: L'ex Napoli è come sempre una sicurezza al centro della difesa ma anche lui un po' traballa e la sua sufficienza è "stiracchiata"

Dayot Upamecano 5: Ingenuo il fallo da rigore dato che Isaksen aveva già calciato e poteva frenare la sua irruenza. Arbitro un po' troppo fiscale sul cartellino rosso ma lui macchia la sua prestazion

Raphael Guerreiro 5,5: Ad inizio carriera sembrava potesse diventare un crac sulla fascia sinistra ma in realtà non è mai riscito a fare il grande passo. Si limita al compitino.

Joshua Kimmich 5,5: Stranamente impreciso e quasi svogliato. La brutta copia di uno dei giocatori più forti in assoluto nel suo ruolo. Fagocitato anche lui dal centrocampo laziale

Leon Goretzka 5: Partita da "chi l'ha visto" per il centrocampista austriaco. Bocciato (dal 73' Matthijs de Ligt 6: Entra a risultato già compromesso e prova a tenere alta la difesa bavarese)

Leroy Sané 5: Il Bayern fa tanto gioco, soprattutto nel primo tempo, ma non tira mai e lui non fa niente per cambiare questa statistica negativa. Mai pericoloso (dall'81' Mathys Tel sv)

Thomas Müller 5: Di solito è uno degli ultimi a mollare. Questa sera, invece, non si vede quasi mai e anche sul profilo della "lotta" difetta e non poco. (dall'81 Eric Choupo-Moting sv)

Jamal Musiala 6: Predica nel deserto e per questo prende quantomeno la sufficienza. Insieme a Sané è l'uomo di maggiore qualità di questo Bayern ma questa sera non riesce a pungere.

Harry Kane 5,5: La squadra lo serve poco e male ma anche lui non fa niente per farsi vedere. Inceppato

Allenatore Thomas Tuchel 4,5: Male, malissimo. Il suo Bayern non vive un momento buono, e questo lo si sapeva. Contro la Lazio, però, il suo Bayern è sembrato non avere un'anima.