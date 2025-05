Chiara Ferragni e Cristiano Caccamo, quanto è costata la festa di Chanel Totti, Miley Cyrus sobria

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo weekend nuovo recap dei gossip più discussi della settimana. C'è chi lascia il vecchio per il nuovo (Chiara Ferragni), chi spende cifre folli per una festa (Chanel Totti), chi ha smesso di bere (Miley Cyrus) e chi annuncia le nozze (Cristiano Malgioglio).

Chiara Ferragni e Cristiano Caccamo: "Relazione segreta, si vedono da mesi"

Settimana impegnativa per Chiara Ferragni. Dopo la lite con il giornalista di Pomeriggio 5, l'influencer pare abbia detto definitivamente addio all'imprenditore Giovanni Tronchetti Provera. Il settimanale Chi ha documentato il lento riavvicinamento dell'erede di Casa Pirelli alla ex moglie, Nicole Moellhausen, ma secondo gli esperti di gossip Ferragni non ne avrebbe fatto un dramma. Già, perché il suo nome è stato già accostato a quello di un altro uomo. Secondo quanto riferito da Gabriele Parpiglia l'ex moglie di Fedez si starebbe frequentando da tempo con l'attore Cristiano Caccamo: " Gli incontri tra i due avvenivano, o avvengono perlopiù a casa di lui, che con Chiara Ferragni è stato avvistato già dalla scorso giugno, quindi un anno fa. Perciò, il rapporto tra i due non si è mai spento ". I paparazzi non li hanno mai sorpresi insieme e le prove scarseggiano, ma mai dire mai. Con i gossip tutto è possibile.

Nuova vita per Miley Cyrus: "Non bevo più, la sobrietà è il mio Dio"

Pare si sia definitivamente conclusa l'era distruttiva di Miley Cyrus. La cantante americana, nota alla cronaca per i suoi gesti eclatanti e le sue trasgressioni, ha messo un punto sul passato e ha voltato pagina dicendo addio alle sue dipendenze. L'artista è sobria dal 2020 e dal 2017 ha smesso di fumare marijuana. Lo ha confessato lei stessa a Zane Lowe su Apple Music 1 nell'ultima intervista rilasciata. " La sobrietà è come, è come il mio Dio. Ne ho bisogno, vivo per questo. Voglio dire, mi ha cambiato tutta la vita", ha dichiarato Miley, proseguendo : "Non credo che tutti debbano essere sobri, ognuno deve fare ciò che è meglio per sé. Non ho problemi con l'alcol, ho problemi con le decisioni che prendo una volta superato un certo livello... Volevo solo svegliarmi al 100%, il 100% delle volte ". Insomma, non è mai troppo tardi per decidere di cambiare.

Quanto è costata la festa dei 18 anni di Chanel Totti: la cifra esagerata

Inutile negarlo: la festa per il 18esimo compleanno di Chanel Totti è stato l'evento clou dello scorso weekend. Ma a una settimana di distanza dall'evento si continua a parlare degli inviati, della location e soprattutto dei costi che l'ex capitano della Roma e l'ex moglie hanno sostenuto per dare alla secondogenita una festa da sogno nel castello di Torcrescenza a Roma, già teatro del 40esimo del Pupone e delle nozze con Ilary. Alla serata Francesco Totti e Ilary Blasi si sono ignorati ma alla fine hanno dovuto mettere mano al portafoglio per rendere felice Chanel. Costo dell'evento? Secondo una stima fatta da Fanpage.it il 18esimo della romana sarebbe costato oltre 30mila euro: suddivisi tra l'affitto del castello (8mila euro), il cachet dello chef stellato e relativo menu (15mila euro) e costi per il dj e l'event planner. Noccioline per Totti e Ilary.

Cristiano Malgioglio si sposa, l'annuncio a Verissimo

Chi sia lo sposo non si sa, ma intanto la notizia c'è: Cristiano Malgioglio si sposerà a novembre e la sua testimone di nozze sarà la maestra Alessandra Celentano. L'indiscrezione è trapelata dallo studio di Verissimo, dove si è registrata la puntata speciale dedicata ad Amici, che andrà in onda oggi (domenica 25 maggio) e che conclude la stagione del programma di Silvia Toffanin.

Maglioglio non ha né smentito né confermato le voci circa il suo imminente. Rimane il mistero dello sposo visto che lo scorso luglio il cantautore aveva affermato di essere tornato single dopo la fine della lunga relazione con un 40enne turco. Che sia tornato sui suoi passi?