Multe, controlli e patenti: cos'è il Ced e a cosa dovete stare attenti

L'avvento della tecnologia sta portando sostanziali cambiamento anche nei controlli autostradali; dal prossimo primo giugno, infatti, sarà effettivo l'utilizzo del Ced da parte delle forze dell'ordine durante le regolari verifiche nei confronti degli automobilisti. Ma cos'è il Ced, e perché se ne sta parlando così tanto?

Con Ced si intende il Centro elaborazione dati in cui viene incamerato un ingente quantitativo di informazioni a cui gli agenti preposti ai controlli dei veicoli possono attingere. In particolare, la banca dati gestita dal ministero dell'Interno contiene informazioni su reati e persone, e include anche le violazioni stradali. Quando qualcuno commette un'infrazione (come guida in stato di ebbrezza), viene inserito nel database, dove successivamente può essere trovato. Già da qualche mese le forze dell'ordine si stanno appoggiando a questo strumento, ma fra pochi giorni la prassi sarà consolidata.

In sostanza, quando verremo fermati per un controllo ai posti di blocco, dovremo ancora consegnare patente e libretto di circolazione, ma gli agenti avranno la possibilità di verificare anche tramite il sistema di accertamento elettronico, che fornirà tutte le informazioni disponibili relative al veicolo e al conducente. In poche parole, ci sarà davvero poca possibilità di farla franca per i trasgressori. I controlli saranno più approfonditi e stringenti.

Il Ced del ministero, infatti, ospita una vasta banca dati in cui confluiscono tutte le informazioni relative alle auto e agli automobilisti, che sia la validità della patente o la copertura assicurativa, i possibili fermi amministrativi o eventuali irregolarità. Non ci sarà più la possibilità di nascondere, grazie al controllo incrociato. Le irregolarità vengono segnalate praticamente in tempo reale. Le sanzioni che ne derivano possono essere pesanti. Si pensi che per una revisione scaduta si può arrivare a una multa che va dai 173 ai 694 euro. Mentre circolare con un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo può costare una sanzione dai 1.984 ai 7.937.

Per poter effettuare il controllo

tramite Ced, le forze dell'ordine hanno bisogno solo del. Patente e libretto diventeranno in un certo senso obsoleti, ma l'automobilista dovrà continuare a portarli con sé in caso di bisogno.