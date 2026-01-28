"Paolo Maldini alla Lazio". La gaffe della Lega Serie A

Qualcuno alla diffusione della notizia dell'arrivo di Daniel Maldini alla Lazio, in particolar modo i tifosi biancocelesti che si attendevano degli innesti in rosa d'esperienza e quindi più pronti a far fare il salto di qualità alla propria squadra del cuore, la battuta l'aveva pure fatta, ma che potesse essere la Lega Serie A a rendersi involontaria protagonista di un meme diventato virale presumibilmente ha sorpreso un po' tutti.

"Paolo Maldini passa dall'Atalanta alla Lazio", un annuncio, quello sul portale web dell'associazione che organizza il massimo campionato professionistico di calcio maschile in Italia, in grado di scatenare l'ironia, il sarcasmo e anche più di qualche stoccata da parte dei supporters laziali. Dopo il "mercato bloccato", che di fatto aveva messo i biancocelesti alle corde, costringendoli a partire senza gli innesti di cui il mister Maurizio Sarri avrebbe avuto di certo bisogno per far girare la squadra e consentirle di essere competitiva in questa flagellata stagione, l'arrivo del mercato di riparazione di gennaio era particolarmente atteso a Roma, sponda biancoceleste.

Alla Lazio, tuttavia, si sono dovuti vivere due momenti non particolarmente lieti, come la cessione del "Tati" Valentín Castellanos, finito a titolo definitivo al West Ham per 30 milioni, e quella di uno degli idoli della Nord, ovvero il centrocampista francese Mattéo Guendouzi, che ha siglato un accordo fino al 2031 col Fenerbahçe, facendo incassare a Lotito circa 28-29 milioni di euro più bonus.

L'arrivo in attacco di Petar Ratkov (13 milioni tra parte fissa e bonus), che non solo non ha scaldato il cuore della curva ma neppure quello di Sarri, il quale aveva rivelato in un'intervista in modo sarcastico di non conoscerlo come a far comprendere di non esser stato coinvolto nella scelta, e quello di Kenneth Taylor per una cifra compresa tra 15 e 17 milioni dall'Ajax, ai tifosi non sono sembrati all'altezza dei loro predecessori.

Non pare andare meglio con l'ufficialità dell'arrivo di Daniel Maldini, dal momento che ciò che i supporters biancocelesti chiedevano alla società era di rinforzare la rosa con l'arrivo di calciatori in grado di raddrizzare la stagione e puntare a un posto in Europa. Con Alessio Romagnoli ancora in bilico, tra la quasi certa cessione, poi il dietrofront e nuovamente la diffusione della notizia che l'ex Milan si starebbe allenando a parte in attesa di siglare il contratto con l'Al-Sadd, il mal di pancia tra i tifosi aumenta di intensità.

Motivo per cui le ironie dopo la gaffe della Serie A si sono sprecate. "Paolo Maldini alla Lazio? Beh, è ancora in forma smagliante, abbiamo di sicuro un erede di qualità per sostituire il capitano Romagnoli" , scherza un tifoso.

"Di sicuro meglio Maldini padre, dato che Daniel è l'ennesimo esterno in rosa, povero mister Sarri"

"Niente contro Daniel, ma sarei più contento se fosse davvero Paolo ad arrivare a Formello"

, affonda un altro., scherza un altro utente.