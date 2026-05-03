Paura per Alex Ferguson, malore prima di Manchester United-Liverpool

Grande preoccupazione per Sir Alex Ferguson, uno dei più grandi allenatori della storia del calcio. L'ex tecnico del Manchester United si trovava all'Old Trafford per assistere al match quando, a pochi minuti dal calcio d'inizio, ha accusato un malore.

Ferguson era arrivato presto per salutare lo staff, ma mentre i calciatori stavano facendo riscaldamento in campo è accaduto l'imponderabile. Stando ad alcune indiscrezioni, l'ex allenatore si è sentito male nell'area dei tunnel e delle sale direzionali.

L'84enne è stato immediatamente assistito dai paramedici dello stadio, che sono rimasti al suo fianco per monitorarlo. In un secondo momento è stato accompagnato in ospedale in ambulanza dove è stato trattenuto in misura precauzionale. Stando a quanto riferito da Bbc, l'ex tecnico non si troverebbe in gravi condizioni. Non si è parlato di emergenza. Ferguson è stato definito vigile e ben orientato. I controlli medici sono stati comunque necessari, dal momento che nel 2018 l'uomo è stato colpito da un'emorragia cerebrale.

Interpellati sulla vicenda, i dirigenti del Manchester United sono ottimisti sul fatto che l'84enne si riprenderà presto e sarà rimandato a casa.

Nonostante la grandissima preoccupazione, superato lo choc iniziale, la partita tra Manchester United-Liverpool è iniziata regolarmente alle 16.30.

L'atmosfera fra i tifosi è rimasta comunque cupa e pesante. Sono stati minuti di grandissima ansia. Gli animi si sono rasserenati dopo che sono trapelate le prime notizie in merito alle condizioni di salute dell'ex tecnico.