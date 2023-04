"Pelato di m..., ti mangio il cuore". Landucci choc contro Spalletti

A fine partita Marco Landucci è una furia, nervosissimo per come è maturata la sconfitta e anche per alcune decisioni del direttore di gara. La frase "ti mangio il cuore, pelato di m…a!" , urlata dal vice di Allegri contro Luciano Spalletti è finita nel referto degli ispettori della Procura Federale. L'hanno annotata domenica sera nel turbolento post partita di Juventus-Napoli. A riportare l'espressione messa a verbale è il quotidiano La Stampa.

Di sicuro gli animi erano ancora surriscaldati per quanto accaduto nel corso del match. Gli azzurri hanno vinto in pieno recupero con il gol di Raspadori al termine di un match scandito da alcuni episodi arbitrali controversi: la mancata espulsione di Gatti che rifila un pugno in faccia a Kvaratskhelia (né Fabbri né il Var lo sanzionano), l'annullamento col Var della rete di Di Maria per fallo commesso da Milik su Lobotka. Evidentemente gli strascichi sono proseguiti anche dopo il fischio finale.

La ricostruzione

Sono volate parole grosse al termine della sfida all'Allianz Stadium nella serata di domenica. Secondo quanto riportato da La Stampa, una frase in particolare è finita nelle tre pagine di allegati sul match redatte dai quattro inviati della Procura federale a Torino. La pronuncia l’allenatore in seconda della Juve, Landucci, "visibilmente contrariato per alcune decisioni arbitrali" , nei confronti di Spalletti.

I due, secondo il referto dei delegati federali, "si venivano a trovare a circa un metro di distanza l’uno dall’altro. In tale frangente, Landucci rivolgeva all’indirizzo di Spalletti le seguenti parole: 'Pelato di m…., ti mangio il cuore'. Spalletti, nell’imboccare il corridoio laterale che porta allo spogliatoio del Napoli, non reagiva nei confronti di Landucci". L’episodio è stato "interamente rilevato, in maniera chiara e inequivocabile" , da uno dei quattro investigatori federali e oggi, insieme al referto dell’arbitro Fabbri, sarà vagliato dal Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea. Frase che potrebbe costare carissima all'ex portiere della Fiorentina, ora vice di Allegri alla Juve.