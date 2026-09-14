Pioggia di gol a San Siro: l’Inter supera in rimonta 5-3 l’Udinese e raggiunge la Roma in vetta

Sotto di due gol, i nerazzurri trovano il pari già nel primo tempo. La ripresa è tutta interista. Segnano Thuram, Esposito e Bonny. Nel recupero Gueye fissa il 5-3 finale

L’Inter ci ha preso gusto e firma un’altra incredibile rimonta, superando 5-3 l’Udinese a San Siro. La squadra di Chivu continua la sua marcia a punteggio pieno e con 12 punti raggiunge la Roma al primo posto. Inizio choc dei nerazzurri, che si ritrovano sotto di due gol dopo sedici minuti. Segna prima di testa Abankwah poi raddoppia Ekkelenkamp, in entrambi i casi gravi le indecisioni di Martinez,ancora incerto dopo gli errori contro il Real Madrid. L’Inter reagisce e comincia a macinare gioco. Carlos Augusto con un tiro da fuori e Barella firmano il pari, concludendo così un primo tempo ricco di colpi di scena. La ripresa è tutta nerazzurra. Thuram firma il sorpasso al 57’ poi è Pio Esposito a siglare il poker al 67’. C’è anche tempo per il quinto gol, ci pensa Bonny ad arrotondare il risultato. Al 91’ Gueye accorcia le distanze per il 5-3 finale. Irresistibile in attacco, distratta in difesa a Chivu e compagni servirà trovare il giusto equilibrio, in vista della sfida in vetta contro la Roma, in programma sabato prossimo all’Olimpico. Un possibile primo snodo per lo scudetto.

La partita

L’Udinese parte con grande coraggio mentre l’Inter ha un approccio distratto. All’8’ i bianconeri trovano il vantaggio con Abankwah, che stacca in area tutto solo con Martinez immobile. La squadra di Chivu ha subito la possibilità di pareggiare con Thuram, ma Okoye si supera con un grande doppio intervento. La partenza in salita dei nerazzurri diventa ancora più complicata. Al 16’ Diouf parte un pallone ingenuo a vantaggio di Davis, che premia l’inserimento di Ekkelenkamp che gira a rete; Martinez è di nuovo rivedibile e palla che finisce in rete. L’Inter comincia ad alzare i giri del motore e accorcia le distanze al 26’ con un missile di Carlos Augusto. La pressione nerazzurra si fa insistente e al 35’ arriva il pari. Barella prima perde l’equilibrio poi si rialza e trafigge Okoye. Proprio allo scadere manca poco che non arrivi anche il terzo gol dell’Inter. Al 42’ Mkhitaryan ci prova con un batti e ribatti; la difesa dell’Udinese si salva. Il primo tempo si chiude sul 2-2.

Si riprende con l’Inter sempre in attacco. Al 50’ Mkhitaryan calcia un rigore in movimento; Okoye si fa trovare ancora pronto e mette in corner. Al 57’ i nerazzurri trovano il gol del sorpasso. Diouf scappa alle spalle di Ebosse poi serve Thuram, che mette in rete con un bel diagonale. L’Udinese accusa il colpo. Comincia la girandola dei cambi. Al 67’ il nuovo entrato Curtis Jones comincia l’azione, Zielinski trova in area Pio Esposito, che si gira e mette dentro il poker. La squadra di Chivu non è sazia. Al 79’ Bonny segna sulla ribattuta, mettendo il suo timbro sul tabellino. L’Inter si distrae anche nel finale, con una girata in area Gueye chiude le ostilità a San Siro, con l’ottavo gol della serata.

Il tabellino

INTER (3-5-2) - J.Martinez; Akanji, Stones (63’ Pavard), Bastoni (70’ Dimarco); Diouf, Barella, Zielinski (82’ Stankovic), Mkhitaryan (63’ Jones), Carlos Augusto; Thuram (70’ Bonny), Esposito. Allenatore: Cristian Chivu

UDINESE (3-4-2-1) - Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda (74’ Bertola), Karlstrom, Miller (73’ Chakvetadze), Kamara; Unai Gomez (62’ Gueye), Ekkelenkamp (81’ Lovric); Davis (81’ Bayo). Allenatore: Kosta Runjaic

Marcatori: Abankwah (U) 8’, Ekkelenkamp (U) 16’, Carlos Augusto (I) 26’, Barella (I) 35’, Thuram (I) 57’, Pio Esposito (I) 67’, Gueye (U) 91’

Ammoniti: Davis (U), Mkhitaryan (I)

Arbitro: Luca Pairetto (Torino)