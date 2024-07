Pioli-Al Ittihad, l'affare salta? C'è lo zampino di Benzema

Ascolta ora 00:00 00:00

Tra Stefano Pioli e l'Al Ittihad ci sarebbe una brusca frenata per colpa del bomber Karim Benzema. Secondo quanto riporta il quotidiano Le Parisien, infatti, la stella della squadra saudita, ex Real Madrid e Pallone d'oro nel 2022 si sarebbe opposto fermamente all'arrivo dell'ex tecnico del Milan. Nel contratto di Benzema, infatti, ci sarebbe una clausola che permetterebbe al 36enne transalpino di avere voce in capitolo sulla scelta dell'allenatore. Non convinto da Pioli, infatti, il giocatore transalpino vorrebbe Christophe Galtier, ex allenatore del Psg che con Benzema e Kanté ha un ottimo rapporto. Per questa ragione il presidente Laoy Nazer, che aveva scelto il tecnico ex Milan, Lazio, Inter, Bologna e Fiorentina insieme al direttore sportivo Ramon Planes, ha rassegnato le dimissioni al ministero dello Sport, che ora dovrà decidere se accettarle. Questa cosa sta suscitando imbarazzo visto che ormai l'accordo con Pioli era già definito per circa 10 milioni di euro a stagione (comprensivi di bonus). Benzema non sarebbe convinto dall'arrivo di Pioli, che pretende una squadra competitiva in vista della prossima stagione dopo una appena terminata non all'altezza con il quinto posto in classifica.

La carriera di Pioli

Stefano Pioli compirà 59 anni il prossimo 20 ottobre e nella sua carriera ha girato diverse panchine trovando il successo solo su quella del Milan con cui ha vinto il suo unico titolo in carriera: lo scudetto della stagione 2021-2022. La carriera di Pioli parte nel 1999 con gli allievi nazionali del Bologna e dopo due anni passa a gestire la squadra primavera per un anno per poi passare al Chievo Verona, sempre nella squadra primavera e per una stagione. Salernitana per un anno in Serie B, Modena per altri due anni sempre nella categoria cadetta e l'anno successivo fa il suo esordio in Serie A al Parma venendo però esonerato.

Dopo questa esperienza con i ducali torna ad allenare in Serie B tra le fila di Grosseto, Piacenza e Sassuolo e nel 2010-2011 torna in Serie A al Chievo Verona dove ottiene l'undicesimo posto in classifica. Transita solo al Palermo dove viene subito esonerato ancor prima di iniziare e nell'ottobre del 2011 passa al Bologna dove in tre anni ottiene questi piazzamenti: nono, tredicesimo e un esonero. Nel 2014-2015 porta la Lazio al terzo posto e l'anno successivo viene però sollevato dal suo incarico. A novembre del 2016 allena l'Inter con scarsi risultati e rassegna le dimissioni verso fine stagione. Nel 2017-2018 passa alla Fiorentina per due anni ma nella seconda annata rassegna ancora le dimissioni.

Nel 2019, a ottobre, subentra a Giampaolo ale con i rossoneri un sesto posto, due secondi posti, un quarto posto (che sarebbe stato un quinto posto visto che la Juventus è stata penalizzata) e appunto il suo miglior risultato ovvero lo scudetto conquistato in rimonta sull'Inter nel 2021-2022.