Poker della Roma ai Viola: tripletta di Malen. Lazio, Frattesi entra ed è decisivo a Bologna

Un lunedì prolifico per le squadre della Capitale: debutto da tre punti in A sia per la Roma che per la Lazio. Travolgente la squadra di Gasperini che in un Olimpico all’80° sold out consecutivo dà spettacolo e supera la Fiorentina grazie alla tripletta di Malen (27’, 52’ e 60’) con tre assist di Dybala e al gol di Pisilli (86’). Cinica quella di Gattuso che vince a Bologna con la rete dell’ex nerazzurro Frattesi (59’).

Una Roma brillante domina dal punto di vista fisico e del gioco una Fiorentina ancora «laboratorio»: per l’olandese sono 17 i gol nelle prime 19 gare con la maglia giallorossa, un cammino addirittura migliore di Batistuta tra i bomber romanisti. In tempi recenti solo lo juventino Trezeguet (2007) e il milanista Bacca (2016) avevano segnato una tripletta alla prima di campionato.

Cinque minuti sono invece sufficienti a Davide Frattesi per firmare il suo primo gol in serie A con la maglia della Lazio. Entra dalla panchina nella ripresa e, su passaggio di Dia, decide la sfida di Bologna. Il centrocampista non segnava in una gara ufficiale dal 6 maggio 2025 (Inter -Barcellona di Champions). Mandas blinda la porta e i biancolcelesti cancellano il ko di Coppa con il Mantova. Intanto una lettera del presidente Loti to ai tifosi sul sito del club intitolata: «Un gesto di cuore per una fede biancoceleste».