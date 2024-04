Barcellona-Psg 1-1, pareggia l'ex Dembelé, Barça in 10 | La diretta

La partita dell'Estadi Olimpic vede di fronte due grandi d’Europa con in palio un posto nelle semifinali della Champions League. Il Barça di Xavi parte dal 3-2 al Parc des Princes ed è favorito per passare il turno ma il Psg di Luis Enrique e Mbappé può riuscire nell’impresa. Seguite con noi il big match del martedì di Champions nella nostra diretta testuale.

Le scelte dei tecnici

Una sola novità per i catalani rispetto alla squadra vittoriosa nella battaglia di Parigi: torna dal primo minuto Pedri, che prende il posto dello squalificato Sergi Roberto a fianco di De Jong e Gundogan. Accanto all’inamovibile Lewandowski, Yamal e Raphinha.

L’undici dell’ex tecnico della Roma si affida ad un tridente rinnovato con Barcola a fianco di Mbappé e Dembelé. Dal primo minuto parte anche il guizzante Zaire-Emery, rientrato dalla squalifica assieme all’ex interista Hakimi. A proteggere Donnarumma, Marquinhos ed Hernandez.

La diretta del primo tempo

45’ – Forcing dei transalpini, che si portano al tiro con Barcola. Mira non precisa e parecchio nervosismo in campo, con Kovacs costretto ad estrarre tre volte il giallo.

39’ – GOL PSG!!! Gol dell’ex al Montjuic: gran cross di Barcola sul palo lontano, proprio dove Dembelé mette un diagonale in spaccata di eccellente fattura.

38’ – Psg che prova ad aggredire i catalani ma in maniera troppo confusa per impensierire l’attenta difesa dell’undici di Xavi.

33’ – Xavi lascia basito il Montjuic, togliendo proprio Yamal per inserire Inigo Martinez.

28’ – ROSSO ARAUJO!!! Nuova sbandata della difesa azulgrana, Barcola, lanciato da Nuno Mendez si invola verso la porta ma il difensore brasiliano lo placca da dietro. Nessun dubbio per Kovacs.

27’ – TER STEGEN!!! Il Barcellona concede ai francesi due occasioni nel giro di 30 secondi. Prima è il portiere tedesco a parare a terra un colpo di testa insidioso, poi è Kounde a stoppare il tentativo di Mbappé da distanza ravvicinata.

20’ – OCCASIONE LEWANDOWSKI!! Gran movimento di Raphinha che fornisce un buon pallone all’avanti polacco che sceglie la soluzione di forza ma è poco preciso.

19’ – La reazione dei francesi è furente ma piuttosto sterile, anche grazie alle chiusure del giovane Cubarsì, già idolo della tifoseria del Barcellona.

11’ – GOL BARCELLONA!!! Alla prima disattenzione della difesa parigina, ecco la zampata del campione. Yamal fa una giocata delle sue, scherza il difensore e causa la deviazione di Raphinha per l’1-0.

7' - La squadra di Luis Enrique messa molto meglio rispetto all'andata: la difesa catalana per ora regge l'impatto.

3’ – Più aggressivo il Psg, con l’undici di Xavi costretto a chiudersi in difesa. L’arbitro Kovacs impegnato a tenere sotto controllo una gara complicata.

2’ – Per la prima volta in campo ben tre giocatori con meno di 18 anni, Cubarsì e Yamal per gli azulgrana, Zaire-Emery per i rouge-et-bleu. Il difensore catalano fa sentire subito la sua fisicità nel confronto con Mbappé.

1’ – SI PARTE!!! Atmosfera delle grandi occasioni anche se il Barça è costretto a giocare a Montjuic, lontano dal suo Camp Nou per i lavori di ampliamento e ristrutturazione.

Il tabellino

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo; Pedri, De Jong, Gundogan; L. Yamal (33' Martinez), Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Xavi

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, L. Hernandez, N. Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola. Allenatore: Luis Enrique

Marcatori: 11' Raphinha (B), 38' Dembelé (P)

Ammoniti: 38’ Mbappé (P), 38’ Martinez (B), 45’ Ruiz (P)

Espulsi: 28' Araujo (B)

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania)