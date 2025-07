Psg-Chelsea, al via la finale del Mondiale per club

Allo stadio MetLife Stadium di New York va in scena l'ultimo atto, la finale del Mondiale per Club tra due squadre europee, non a caso i campioni d'Europa del Paris Saint-Germain di Luis Enrique e il

di Enzo Maresca vittorioso in Conference League. Allo stadio sono presenti anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , e la moglie Melania. Accanto a loro siede Gianni Infantino, presidente della Fifa.

L'inizio è del Chelsea In maniera quasi sorprendente rispetto alle ultime gare, è il Chelsea che ha iniziato a fare la partita premendo sull'accelleratore. Un atteggiamento aggressivo da parte degli inglesi nei primi diecimi minuti con più possesso palla e azioni offensive. Il Psg sembra attendere i giocatori in maglia blu con non poche difficoltà. Al 7' Palmer ha una netta e chiara occasione da gol che spreca davvero per pochissimi centrimetri, un sinistro a fil di palo, Chelsea vicino all'1-0.