"Qualche pagliaccio, buffone e pezzo di m...": Cassano show sui social

Dopo qualche settimana di "silenzio" social per fare intendere che qualcosa di grosso stava bollendo in pentola, i "superstiti" di quella che fu la Bobo Tv si sono riuniti per comunicare al pubblico della Rete (e non solo) che sono pronti a tornare: stiamo parlando di Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano con quest'ultimo che si è lasciato andare a un vero e proprio show "colorito" in una storia su Instagram.

I riferimenti impliciti di Cassano

Il primo ad apparire è Adani che parla ai propri follower. " Una cosa volevo dire, ma tre non è il numero perfetto? ", ruotando la telecamera verso gli altri due protagonisti accanto a lui. " Quanto manca? ", domanda ironicamente con una clessidra al centrata in alto nella storia a significare il tempo che passa e si avvicina al debutto della nuova trasmissione che li vedrà protagonisti. A quel punto ecco che Cassano diventa un fiume in piena. " Lele, voglio dire a qualche pagliaccio, buffone, pezzo di m... " con Ventola e Adani ha sorridere e stopparlo prima che potesse dire altre espressioni non proprio nobilissime.

Adani, a quel punto, torna sul tema della clessidra che "si è girata" a indicare che ormai manca davvero poco al nuovo format che hanno idealizzato i tre. " Vi vengo a prendere con barba fine e lo sceneggiatore (Ventola, ndr)", aggiunge Cassano al suo show social. Ironizzando e parlando degli ascolti, l'ex pupillo di Bari Vecchia ricorda che prima a seguirli erano in 22, adesso non saranno più di cinque-sei. " Ma quanto tempo manca? ", chiede Adani, con Ventola e Cassano a tirare in ballo il "padre tempo" che sta per giungere. " Ci siamo quasi, dai. Viva il football, sempre ", conclude il nuovo trio.

Nessuno, tantomeno Cassano, nomina mai Vieri ma è sembrato che qualche sassolino dalle scarpe se lo volesse togliere. Non sapremo mai a chi sono i riferimenti di quando parla di "pagliaccio e buffone", ma poi c'è un altro spunto di riflessione quando dice che in precedenza erano seguiti da 22 persone: sarà il riferimento implicito alla Bobo Tv o ad altro?

Il "tradimento" di Vieri