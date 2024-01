Adani ulula contro Bobo Vieri e apre la guerra del calcio in tv

L'anno del lupo. Lele Adani (nella foto) ulula al 2024 e fa intendere che sta per tornare in scena dopo essersi trovato le valigie sul pianerottolo della Bobo Tv. Non solo lui, per la verità: anche Antonio Cassano e Nicola Ventola, i tre che con Bobo Vieri avevano dato vita all'insolito format di podcast indipendente sul calcio. Quattro ex giocatori a chiacchierare su quattro monitor diversi in un trionfo di dialetti, maldicenze, risate, camicie inguardabili, coppe sulle mensole, doppi sensi, t-shirt sponsorizzate, infradito, cappelli. Un eterno processo del lunedì in smart working, quattro amici al bar vestiti come capita, a parlare della materia obbligatoria della cultura machista italiana: il pallone. La cosa piaceva, finì anche a teatro (Cassano a teatro è come Erode in un asilo) e poi nella tv vera, durante i mondiali in Qatar.

Poi un paio di mesi fa il titolare dell'insegna e plenipotenziario, Bobone Vieri, era da un giorno all'altro uscito dal gruppo. Solo che era stato lui a spegnere i monitor degli altri tre, forse perché il format gli era sfuggito di mano, o forse perché era diventato un po' ripetitivo. Gli altri non l'avevano presa bene, tra accuse, offese e tapiri d'oro (figuriamoci). Fin quando Adani, il più specificamente televisivo dei quattro, ha lanciato la sfida. In un video postato sui social poche ore prima della fine dell'anno, eccolo indossare la maschera di un lupo e pronunziare parole destinate a entrare nei libri di storia (o forse no): «Oggi ultimo giorno dell'anno, io vi invito a ululare: ululate contro le invidie, le ingiustizie, le cattiverie, le meschinità, le falsità, le prepotenze, le superficialità, contro il servilismo, i vili, i meschini, i subdoli, i pusillamini, invidiosi, cattivi, disonesti, ululati loro che alle porte del 2024: stiamo tornando». Un po' lo Stay hungry stay foolish di Steve Jobs in salsa passivo-aggressiva. Nel mondo del calcio già fin troppo sopra le righe ci mancava la Lupo Tv.