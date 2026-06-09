Quei "vecchietti" che partecipano ai Mondiali

Tre calciatori parteciperanno per la sesta volta consecutiva alla Coppa del Mondo. Nessuno ci era mai riuscito prima. Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portogallo) e Guillermo Ochoa (Messico) sono pronti ad entrare nella storia dei Mondiali di calcio. Nessuno prima di loro infatti aveva mai disputato sei edizioni della Coppa del Mondo, per giunta consecutiva. L’edizione 2026, in programma negli Stati Uniti, Canada e Messico regalerà questo storico record ai tre calciatori leggendari. La Pulce, CR7 e il numero uno messicano staccano nella speciale classifica Lothar Matthaus, Gianluigi Buffon, Rafa Marquez e Antonio Carbajal. A prescindere da come vada il percorso nel torneo di Argentina, Portogallo e Messico, tutti e tre hanno un posto d’onore nella storia dei Mondiali e numeri alla mano lo conservano ancora per tanti decenni.

Lionel Messi

L’infortunio nel finale di stagione, patito con la maglia dell’Inter Miami, aveva fatto tremare i tifosi argentini e tutti gli amanti del calcio. Poi il sospiro di sollievo: gli esami effettuati hanno evidenziato soltanto un affaticamento da sovraccarico al bicipite femorale sinistro. Messi vestirà la maglia numero 10 dell’Albiceleste ed è pronto a disputare il sesto Mondiale consecutivo. L’impresa di Qatar 2022 è ancora negli occhi di tutti. La Pulce regala la Coppa del Mondo all’Argentina, scacciando via i fantasmi del passato e il paragone con Maradona, che pesava come un macigno. Ventisei presenze, 13 gol e 8 assist sono i numeri di Messi in cinque edizioni dei Mondiali. Una storia che non è ancora finita e conta di essere aggiornata. Dall’Olimpo del calcio, dove siede dopo la leggendaria finale vinta contro la Francia.

Cristiano Ronaldo

Se ci sarà l’eterno rivale Messi, non poteva non esserci Cristiano Ronaldo. Anche il numero sette più iconico della storia del calcio parteciperà per la sesta volta consecutiva ai Mondiali. A 41 anni suonati e con l’entusiasmo di un ragazzino, l’ex stella di Real Madrid e Juventus è pronto ancora una volta a guidare il Portogallo, a caccia dell’impresa mondiale. E proverà a farlo a suon di gol, un vizio che non ha mai perso anche in questi anni da “pensionato d’oro” in Arabia Saudita. Nonostante non abbia mai sollevato la Coppa del Mondo, CR7 vanta un record mai raggiunto da altri calciatori: è l'unico della storia ad aver segnato in cinque edizioni dei Mondiali. Un primato che potrebbe essere ritoccato verso l’alto. Di sicuro farà di tutto per riuscirci già nelle prossime tre partite che attendono il Portogallo.

Guillermo Ochoa

Se per Messi e Ronaldo la partecipazione ai Mondiali era quasi scontata, non si può dire lo stesso di Guillermo Ochoa, portiere del Messico. L’estroso numero uno, un passato anche in Serie A alla Salernitana, parteciperà per la sesta volta ai Mondiali, entrando nella storia quasi per caso. Scopriamo il perché. Oggi Ochoa ha 40 anni ma gioca ancora, a Cipro nell’AEL Limassol, anche se è fuori dal giro della nazionale dal novembre 2024. A spalancargli di nuovo le porte della Nazionale è stata l’indisponibilità del titolare Luis Angel Malagon, vittima di un serio infortunio al tendine d’Achille. A questo punto chissà che Ochoa non possa collezionare anche qualche presenza. Toccherà decidere al ct Aguirre. Di sicuro l’esperienza e il carisma di Ochoa possono fare comodo al Messico.

Gli altri “vecchietti” convocati ai Mondiali

Non è mai troppo tardi per partecipare alla Coppa del Mondo, a qualsiasi età. Tra gli altri convocati la palma del “più anziano” spetta al portiere della Scozia Craig Gordon, portiere della Scozia. Il 43enne, capitano degli Hearts difenderà i pali della nazionale scozzese per la prima volta ai Mondiali. A ruota seguono tre quarantenni, calciatori simbolo e leggende nel loro Paese. Luka Modric, capitano della Croazia, alla quarta partecipazione al torneo mondiale. Poi Edin Dzeko, attaccante della Bosnia, nella prima storica esperienza ai Mondiali. Senza dimenticare Manuel Neuer, portiere della Germania, già campione del mondo a Brasile 2014. Non mancano vecchie conoscenze della nostra Serie A.

L’ex Lazio, 39 anni, portiere dell'Uruguay. Oltre a, 39 anni (Giappone), Marko Arnautovic 37 anni (Austria) e, 37 anni (Croazia).