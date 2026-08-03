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Calcio

Rebus Leao e dilemma Amorim

C’era un tempo in cui l’estate profumava di giornali appena stampati, si aspettava l’alba per leggere il colpo di mercato e sognare un campione con la propria maglia

Filippo Tabacchi
C'è Amorim, c'è il raduno, non c'è il Milan
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Statistiche

Un tempo bastava un dribbling per far esplodere uno stadio. Oggi servono expected goals, mappe di calore e passaggi progressivi. Le statistiche aiutano a leggere il calcio, ma non a sentirlo. Maradona, Baggio e Zidane non avevano bisogno di un algoritmo per dimostrare la loro grandezza, bastava il silenzio di uno stadio prima dell’applauso. I numeri spiegano il gioco ma non colorano l’anima.

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Calciomercato

C’era un tempo in cui l’estate profumava di giornali appena stampati, si aspettava l’alba per leggere il colpo di mercato e sognare un campione con la propria maglia. Oggi sappiamo tutto in tempo reale, tra milioni, insider e notifiche. Eppure, mentre crescono a dismisura le cifre, sembrano sparire i fuoriclasse. Abbiamo perso l’attesa. E, forse, anche un po’ di quella meraviglia.

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Il portoghese

Rafael Leao è il classico talento che vive di promesse. Ogni estate dovrebbe essere quella della consacrazione, ogni primavera rimane quella dei rimpianti. Turchia o no, forse è arrivato il momento di separarsi perché le occasioni sono strafinite. Ora tocca ad Amorim decidere se rilanciarlo o voltare pagina e nel calcio la pazienza ha una data di scadenza.

CalciomercatoRafael LeaoMilan

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