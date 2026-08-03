La Signora scambia gatti per portieri

La Signora ci ha preso gusto, è proprio il caso di dirlo. Dopo i colpi Alajbegovic e Kolo Muani ora la Juventus è alla ricerca di un nuovo portiere, visto che uno tra Di Gregorio (piace in Premier) e Perin è destinato a partire per lasciare spazio al nuovo numero uno bianconero. Il preferito di Spalletti era il Dibu Martinez, ma Carnevali ha ritenuto troppo alte le richieste dell’Aston Villa. Idem quelle del Parma per Suzuki, che può finire ora al PSG per 33 milioni. Motivo per cui la Juve, oltre a Vicario in prestito dal Tottenham (non convince appieno in casa bianconera), ripensa a Milinkovic Savic, in uscita dal Napoli (prenotato al suo posto Falcone del Lecce). Gli azzurri - non è un mistero - vogliono Gatti e potrebbero offrire in cambio l’estremo difensore serbo più un piccolo conguaglio. Valutazioni in corso. Altrimenti De Laurentiis virerà su Badiashile del Chelsea per puntellare la difesa; mentre in attacco al posto dei partenti Lukaku (ha offerte in MLS, Arabia e Turchia) e Lucca può arrivare Sebastiano Esposito dopo la rottura tra il classe 2002 è il Cagliari. Quest’ultimo piace pure all’Atalanta, che ha offerto ai sardi 5 milioni più il cartellino di Maldini.

Doppietta in difesa per il Como: in arrivo il centrale Chalobah (Chelsea) e il terzino destro Couto (Dortmund). A proposito di laterali destri: la Roma ha offerto 25 milioni al Feyenoord per Read. Infine Gattuso vuole uno tra Pinamonti (Sassuolo) e Gimenez (Milan) per l’attacco della Lazio.