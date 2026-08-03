L’ultimo applauso per Franco Baresi sarà anche in diretta tv

Per l’ultimo saluto a Franco Baresi si fermeranno città, istituzioni e milioni di tifosi. Domani, alle ore 11, la Basilica di Sant’Ambrogio, a Milano, ospiterà i funerali della leggenda rossonera, ma quel momento non resterà confinato tra le mura della chiesa. Rete 4 trasmetterà infatti la cerimonia in diretta televisiva, permettendo a tutti di partecipare, almeno idealmente, a un addio che va ben oltre i confini del calcio. La scelta di mandare in onda i funerali testimonia la grandezza di Baresi e il segno lasciato nella storia dello sport italiano. Non soltanto un campione, ma un simbolo capace di unire generazioni diverse, tifosi del Milan e semplici appassionati. Per molti, seguire la diretta sarà il modo più autentico per condividere il dolore, rivivere i ricordi di una carriera irripetibile e rendere omaggio a uno dei difensori più iconici di sempre.

Intanto continuano ad arrivare attestati di stima e proposte per custodirne la memoria. Tra queste anche quella del vicepremier Matteo Salvini, che ha espresso il proprio sostegno all’idea di intitolare la Curva Sud di San Siro a Franco Baresi, auspicando che il suo nome accompagni anche l’eventuale futuro stadio del Milan. Il calcio italiano renderà omaggio alla leggenda rossonera disponendo un minuto di raccoglimento prima delle amichevoli in programma nel fine settimana, mentre prosegue l’iter per l’inserimento del nome di Baresi nel Famedio del Cimitero Monumentale di Milano. La prima squadra del Milan, in tournée tra Australia e Indonesia, non potrà essere presente con l’intera rosa: a rappresentare il club la dirigenza, compreso patron Cardinale, oltre a Pulisic e Gimenez, rimasti ad allenarsi a Milanello.